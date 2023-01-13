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Путін намагається купити лояльність російської бідноти, але не рятує їх від злиднів - Bloomberg

13 січня 2023, 17:30
Незважаючи на те що в Росії збільшили виплати біднякам, від загального зубожіння їх це не рятує, кажуть в західному діловому агентстві Bloomberg,
Путін, Росія
Путін намагається купити лояльність російської бідноти, але не рятує їх від злиднів - Bloomberg / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Всі зусилля путінського режиму щодо того, щоб не допустити повного зубожіння жителів Росії на даний момент марні. Як зазначають у західному діловому агентстві Bloomberg, зараз Кремль дві третини російського бюджету витрачає на армію, безпеку і соціальні програми.

Як кажуть експерти, все свідчить про бажання керівництва РФ − і перш за все її диктатора Володимира Путіна − купити лояльність найбільш знедолених росіян, "які довгий час були ядром путінського електорату".

"Найбідніші вхопилися за війну - щоб швидко втекти від негараздів і кредитів, які вони не можуть виплатити [...]. Однак в цілому, люди в цілому бідніють", - кажуть експерти.

Причому економіка Росії в даний час, кажуть фахівці, вперше майже за три десятиліття "на шляху до скорочення".

"Сплеск соціальних і військових витрат у поєднанні зі скороченням доходів від продажу нафти і газу зробить бюджетний баланс Росії в цьому році надзвичайно крихким. Він навряд чи компенсує загальне зубожіння Росії", - констатують автори матеріалу.

Крім того, кажуть вони – вже понад 30% населення РФ вже стало більше економити на їжі, а реальні доходи населення падали три фінансові квартали 2022 року поспіль.

Санкції США проти Росії

Президент США Джо Байден 30 вересня – в день, коли Путін оголосив анексію РФ територій України - оголосив про засудження Вашингтоном незаконного рішення країни-агресора. Він підкреслив - рішення є нелегітимним. Разом з тим Штати оголосили про нових санкціях проти фізичних і юридичних осіб Росії.

Журналіст Bloomberg відзначили, що нові санкції США щодо Росії виглядають масштабно тільки на папері. Обмеження, які були введені проти сотень російських політиків, чиновників та інших осіб, не змінять ситуацію. Путін як і раніше здатний підтримувати економіку РФ.

У зв'язку з анексією Росією окупованих Донбасу, Запорізької та Херсонської областей нові обмеження протії РФ запустила і Канада. Ембарго торкнулося дітей російських політиків і представників окупаційних "адміністрацій". У список потрапили 43 прізвища.

20 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав два укази, згідно з якими він ввів в дію рішення РНБО про санкції проти оточення Путіна, російських чиновників, пропагандистів, олігархів та їхніх родичів.

Санкції введені на 10 років. Активи фігурантів обмежень на території України заблоковані.

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