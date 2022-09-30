"Будемо продовжувати підтримувати Україну": Байден виступив з терміновою заявою після промови Путіна

Україна Байден / Колаж Reuters, УНІАН

Сполучені Штати Америки засудили шахрайську спробу Росії анексувати суверенну українську територію.

"Сполучені Штати засуджують сьогоднішню шахрайську спробу Росії анексувати суверенну українську територію. Росія порушує міжнародне право, зневажає Статут Організації Об'єднаних націй і всюди демонструє свою зневагу миролюбним народом", - заявив Джо Байден, передає пресслужба Білого дому.

За словами Байдена, сьогоднішня анексія українських територій не має ніякої легітимності. США завжди будуть поважати міжнародно визнані кордони України і надавати допомогу їй у військовому і дипломатичному плані під час боротьби за звільнення окупованих земель.

Також президент США нагадав, що Вашингтон цього тижня оголосить про додаткову допомогу Україні у розмірі 1,1 млрд доларів.

У відповідь на анексію США і союзники оголошують про нові санкції.

"Ці санкції призведуть до витрат для фізичних і юридичних осіб - всередині і за межами Росії, - які надають політичну або економічну підтримку незаконним спробам змінити статус території України. Ми згуртуємо міжнародне співтовариство, щоб засудити ці кроки і притягнути Росію до відповідальності. Ми продовжимо постачати Україні обладнання, яке їй необхідно для самооборони, незважаючи на нахабні спроби Росії перекроїти кордони свого сусіда", - зазначив президент.

Глава Білого дому додав, що очікує підписання Конгресом закону, який надасть Україні додаткові 12 млрд доларів підтримки і закликав міжнародне співтовариство відреагувати на незаконні спроби анексії з боку Росії.

Путін вимагає переговорів

30 вересня Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також 30 вересня після оголошення анексії українських територій Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".

У своїй заяві в Кремлі Путін сказав, що виключає будь-який діалог по Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

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