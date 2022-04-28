"РФ буде щось середнє між Північною Кореєю та Іраном": економіст сказав, коли трісне економіка Росії

Економіст сказав, коли зруйнується економіка Росії/ Деньги

Санкції, які водять проти країни-агресорки Росії інші держави за розв’язану проти України широкомасштабну війну, матимуть довгостроковий ефект. Вони повільно щороку вбиватимуть російську економіку.

Внаслідок цього вже у 2036 році Росія в економічному плані зависне на рівні між Північною Кореєю та Іраном. Про це розповів економіст, ексзаступник міністра фінансів РФ та експерший заступник голови Банку Росії Сергій Алексашенко, пише "Обозреватель".

"Якщо взяти 2036 рік, коли закінчиться черговий президентський термін, на той час Росія буде становити собою щось середнє між Північною Кореєю та Іраном. Ну так, можливо, більш просунута технологічно: в принципі, якісь найдешевші китайські смартфони, де немає американських патентів, нічого американського немає, все зроблено китайцями, цап-царап – і як змогли, так зробили", – зазначив Алексашенко.

Економіст наголосив, що Путін по суті залишить після себе країну з розбитою економікою. Через санкції постраждають усі сектори економічної сфери.

Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що коли ЄС відмовиться від нафти і газу, на Росію очікує така бідність, якої вона не бачила. За словами Подоляка, Москву очікує масштабна економічна і політична ізоляція.

Також раніше економіст Андрій Ілларіонов зазначав, що дефолт за російськими зобов'язаннями може бути оголошений 4 травня в тому випадку, якщо російська влада не зможе здійснити платежі за своїми зобов'язаннями в доларах.

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