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Путіну вже не вистачає грошей: у Держдепі розповіли, як санкції луплять по економіці РФ

16 грудня 2022, 15:41
Як кажуть дипломати, з 630 млрд доларів США російських грошей на західних банківських рахунках виявилися повністю заморожені близько 300 млрд.
Держдеп, Росія
Путіну вже не вистачає грошей: у Держдепі розповіли, як санкції луплять по економіці РФ / колаж фото https://ua.depositphotos.com

За оцінками американської влади, санкції, які були введені проти країни-агресора, Росії, вже мають суттєвий негативний вплив на російську економіку. І тому Кремль нібито відчуває нестачу грошей на ведення війни проти України, каже координатор з санкційної політики Держдепу США Джеймс О'Брайен.

За його словами, з 630 млрд доларів США російських грошей на західних банківських рахунках повністю заморожені близько 300 млрд. І Росія активно витрачає залишок.

"Ми вважаємо, що Росія витратила понад 80 млрд тільки в перші місяці цієї війни. І, на додаток, можна бачити скорочення в бюджеті. Вони нещодавно втратили свій найцінніший ресурс - можливо до 900 тисяч росіян виїхали з країни через мобілізацію, санкції та війну", - зазначив О'Брайен.

Також в Держдепі США вважають, що Росії набагато важче виробляти всередині країни все необхідне для ведення війни (так само як і імпортувати таку продукцію).

"Хоча вони трохи заробляють з продажу нафти, газу і добрив, вони не можуть купити багато чого необхідного для сучасного ведення війни. Так, станом на вересень імпорт напівпровідників впав на 70%", − вважає О'Брайен.

Крім того, у Вашингтоні вважають, що вже в найближчі роки економіка країни-агресора скоротиться мінімум на 16% (до 2030 року – і зовсім на 20%).

Санкції США проти Росії

Президент США Джо Байден 30 вересня – в день, коли Путін оголосив анексію РФ територій України-оголосив про засудження Вашингтоном незаконного рішення країни-агресора. Він підкреслив - рішення є нелегітимним. Разом з тим Штати оголосили про нових санкціях проти фізичних і юридичних осіб Росії.

Журналіст Bloomberg відзначили, що нові санкції США щодо Росії виглядають масштабно тільки на папері. Обмеження, які були введені проти сотень російських політиків, чиновників та інших осіб, не змінять ситуацію. Путін як і раніше здатний підтримувати економіку РФ.

У зв'язку з анексією Росією окупованих Донбасу, Запорізької та Херсонської областей нові обмеження протії РФ запустила і Канада. Ембарго торкнулося дітей російських політиків і представників окупаційних "адміністрацій". У список потрапили 43 прізвища.

20 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав два укази, згідно з якими він ввів в дію рішення РНБО про санкції проти оточення Путіна, російських чиновників, пропагандистів, олігархів та їхніх родичів.

Санкції введені на 10 років. Активи фігурантів обмежень на території України заблоковані.

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