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Санкції США проти Росії не матимуть серйозного впливу - Bloomberg

1 жовтня 2022, 23:17

Багато санкцій не мали істотного впливу на війну в Україні і не похитнули рішучості Путіна продовжити війну.

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Вчорашні санкції США проти Росії не зроблять серйозного впливу / reuters

Санкції США, які були запроваджені 30 вересня проти сотень російських чиновників, законодавців, членів сімей і підприємств, не вплинуть на здатність президента Володимира Путіна підтримувати економіку Росії, пише видання Bloomberg.

"Це піднімає фундаментальні питання щодо ефективності санкцій, попри те, що на папері адміністрація Байдена виглядає масштабно", - йдеться в повідомленні.

Багато санкцій досі не мали істотного впливу на війну в Україні і не похитнули рішучості Путіна продовжувати її, попри неодноразові невдачі.

"Нахабна анексія Путіним регіонів України і його загроза застосувати ядерну зброю для захисту захоплених земель вимагали якоїсь відповіді. Для адміністрації Байдена це зводилося до необхідності послати сигнал, повідомити країнам, які можуть бути схильні підтримувати російський уряд і працювати з його ключовими фінансовими чиновниками, що вони можуть нарешті опинитися не на тому боці політики санкцій США", - додали у виданні.

Окрім енергетичного сектору, виникає питання, наскільки вразливими можуть виявитися санкції США щодо відомих російських чиновників і громадян.

"Російський олігарх Олег Дерипаска ухилився від санкцій, щоб вилетіти зі своєю дівчиною в США в 2020 році, щоб переконатися, що їхня дитина народилася на американській землі", - заявили журналісти.

Главред писав, що у відповідь на анексію частини територій України, США в п'ятницю, 30 вересня, оголосили про нові санкції.

"Ці санкції призведуть до витрат для фізичних і юридичних осіб - всередині і за межами Росії, - які надають політичну або економічну підтримку незаконним спробам змінити статус території України. Ми згуртуємо міжнародне співтовариство, аби засудити ці кроки і притягнути Росію до відповідальності. Ми продовжимо постачати Україні обладнання, яке їй необхідне для самооборони, попри нахабні спроби Росії перекроїти кордони свого сусіда", - зазначив президент.

Глава Білого дому додав, що очікує підписання Конгресом закону, який надасть Україні додаткові 12 млрд доларів підтримки і закликав міжнародне співтовариство відреагувати на незаконні спроби анексії з боку Росії.

Нагадаємо, слідом за США санкції проти Росії також запровадила і Канада. До списків увійшли представники російських політиків і представників окупаційних "адміністрацій". За інформацією офіційного сайту Уряду Канади, під санкційні обмеження потрапили ще 43 нових прізвища.

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