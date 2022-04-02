Введені санкції не "душать" економіку Росії – Подоляк

В ОП пояснили, чим потрібно вдарити по Росії/ ОПУ

Санкцій, які уже були запроваджені Заходом проти країни-агресорки Росії через її вторгнення в Україну, недостатньо. Такі обмеження не настільки сильно "душать" економіку РФ, щоб впливати на рішення зупинити війну.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, або Захід почне активніше підтримувати Україну, або хай прямо озвучать, що ми маємо самі воювати до останнього українця.

Подоляк закликав західні країни вдатися до одного з двох кроків:

запровадити або пряме ембарго (заборону) на всі російські енергоресурси,

або непряме – через закриття портів для вітчизняних товарів.

"Санкцій проти РФ недостатньо. Щоб обвалити економіку Росії та припинити вбивства українців, необхідне або пряме ембарго на всі російські енергоресурси, або непряме ембарго через закриття портів для російських товарів (85% нафти – танкери). Або скажіть нам: "Воюйте до останнього українця", – наголосив Подоляк.

Раніше Михайло Подоляк заявив, що "афганізації" України і тривалого, виснажливого для країни-агресора Росії конфлікту не буде. Однак, щоб вибити війська росіян куди подалі, без важкої зброї від західних союзників ніяк не обійтися, вважають в Офісі президента.

Нагадаємо, США готують нові санкції проти Російської Федерації та Білорусі. Цього ж разу обмеження торкнуться 120 компаній, сказав директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

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