Канада запровадила нові жорсткі санкції проти РФ: хто потрапив до списку

Канада ввела нові санкції проти РФ / УНІАН і ua.depositphotos.com

На тлі псевдорендумів і незаконної анексії Росією українських територій, влада Канади запровадила жорсткі санкції проти країни-агресора. До списків увійшли представники російських політиків і представників окупаційних "адміністрацій".

За інформацією офіційного сайту уряду Канади, під санкційні обмеження потрапили ще 43 нових прізвища.

До переліку потрапив колишній Святогірський міський голова Володимир Бандура, який перейшов на сторону окупантів. Під обмеження потрапив "голова тимчасової адміністрації Бердянська та Бердянського району" Олександр Сауленко.

Також Канада ввела санкції проти Єлизавети Пєскової, яка є дочкою прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Санкції були введені проти Кирила Малофєєва, який є сином Костянтина Малофєєва, голови ради директорів групи компаній "Царгород", заступника голови Всесвітнього російського народного собору.

Обмеження торкнулися і членів сім'ї глави російської держкорпорації веб Ігоря Шувалова.

Раніше Главред писав, що США оголосили нові жорсткі санкції проти Росії у відповідь на результати "референдумів", які окупанти провели на окупованих українських територіях.

Америка переконана, що результати "референдумів" були фальсифіковані, тому ніколи їх не визнає.

Білий дім обіцяє продовжувати надавати Україні військову і гуманітарну допомогу.

Путін вимагає переговорів

Раньше Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також 30 вересня після оголошення анексії українських територій Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".

У своїй заяві в Кремлі Путін сказав, що виключає будь-який діалог по Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

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