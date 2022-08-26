Путін визнав реальні втрати армії РФ в Україні: експерт назвав цифру

Володимир Путін / скріншот

Президент Росії Володимир Путін розкрив реальні втрати російської армії, які необхідно компенсувати.

Як розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, плани Путіна про збільшення армії на 137 тисяч можна вважати визнанням реальних втрат російської армії.

"До початку березня ми, використовуючи інформацію з мережі джерел, як на тимчасово окупованих територіях, так і в Білорусі, стали публікувати свої звіти про втрати російських окупантів. Враховувалися не тільки загиблих, а й поранених. Згодом приходить інформація зменшувалася, джерел ставало менше і на сьогоднішній день публікації присвячені втрат припинилися. В першу чергу саме з цієї причини - втрата джерел", - зазначив експерт.

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Також він зазначив, що станом на 30 липня сумарні втрати армії РФ становили 122 тисяч осіб.

"А тому, так, я повністю впевнений, що цим, досить нестандартним числом, 137 тисяч, Путін розкрив реальні втрати російських окупаційних військ, які необхідно компенсувати", – резюмував Коваленко.

Втрати Росії у війні проти України

24 серпня глава Міноборони Британії Бен Уоллес завив, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже понад 80 тис. окупантів. Серед них ліквідовані, поранені і ті, хто просто втік з поля бою.

Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували на фронті 26-річного старшого лейтенанта Збройних сил РФ Степана Милоградова, який приїхав воювати в Україну з Іркутської області. Українські мінометники вдарили по ньому якраз тоді, коли окупант керував квадрокоптером і коригував вогонь свого підрозділу.

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