Путін визнав реальні втрати армії РФ в Україні: експерт назвав цифру

Плани Путіна про збільшення армії на 137 тисяч вважати визнанням реальних втрат російської армії, впевнений експерт.
Президент Росії Володимир Путін розкрив реальні втрати російської армії, які необхідно компенсувати.
Як розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, плани Путіна про збільшення армії на 137 тисяч можна вважати визнанням реальних втрат російської армії.
"До початку березня ми, використовуючи інформацію з мережі джерел, як на тимчасово окупованих територіях, так і в Білорусі, стали публікувати свої звіти про втрати російських окупантів. Враховувалися не тільки загиблих, а й поранених. Згодом приходить інформація зменшувалася, джерел ставало менше і на сьогоднішній день публікації присвячені втрат припинилися. В першу чергу саме з цієї причини - втрата джерел", - зазначив експерт.
Також він зазначив, що станом на 30 липня сумарні втрати армії РФ становили 122 тисяч осіб.
"А тому, так, я повністю впевнений, що цим, досить нестандартним числом, 137 тисяч, Путін розкрив реальні втрати російських окупаційних військ, які необхідно компенсувати", – резюмував Коваленко.
Втрати Росії у війні проти України
24 серпня глава Міноборони Британії Бен Уоллес завив, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже понад 80 тис. окупантів. Серед них ліквідовані, поранені і ті, хто просто втік з поля бою.
Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували на фронті 26-річного старшого лейтенанта Збройних сил РФ Степана Милоградова, який приїхав воювати в Україну з Іркутської області. Українські мінометники вдарили по ньому якраз тоді, коли окупант керував квадрокоптером і коригував вогонь свого підрозділу.
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