Їхав 2 тис. км, щоб загинути на війні: ЗСУ ліквідували кулеметника з "символічним" для РФ прізвищем

Окупант поїхав в труні додому в Республіку Комі.
Українські воїни ліквідували на фронті російського рядового-контрактника, який має прізвище, співзвучне з символом російського вторгнення "Z" – Юрія Зезегова.
Російський загарбник так хотів воювати проти ЗСУ, що подолав для цього аж понад 2,2 тисячі кілометрів – приїхав із села Усть-Кулом Республіки Комі. Про його загибель повідомив засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.
Відомо, що 46-річний Зезегов служив за контрактом кулеметником стрілецького відділення у російській окупаційній армії.
На батьківщині окупанта підтвердили його загибель і зазначили, що він помер від отриманих на фронті ран у лікарні Луганська.
Також Комахідзе розповів, що по соцмережах загарбника можна зробити висновок, що він збирався стати поліцейським, проте у цій сфері кар’єра у нього не склалася. Це видно по запису про навчання в Нижегородській академії МВС РФ та фотографіях у "ментівській формі", незадовго після яких з’явилися фото окупанта у формі охоронця.
"Мабуть, ментівська кар'єра у Зезегова так і не склалася, оскільки у наступних фото він у формі сторожа приватного охоронного підприємства", – зазначив розслідувач.
Раніше повідомлялося, що захисники України ліквідували ще одного офіцера російської армії – "двохсотим" став майор Павло Апанович, який служив у ЗС РФ на посаді замполіта 114-го мотострілецького полку в місті Уссурійську.
Нагадаємо, українські воїни ліквідували на фронті російського загарбника Олександра Баннікова, який приїхав воювати проти України із Пермського краю. До кінця контракту окупанта залишався всього місяць – контракт повинен був закінчитися 18 вересня.
Читайте також:
- Дружини офіцерів РФ чекають, щоб їхніх чоловіків ліквідували в Україні - журналіст
- Проїхав понад 5 тисяч км, щоб померти: ЗСУ ліквідували земляка Шойгу
- "Крок доброї волі": в Україні ліквідували замполіта армії РФ родом з Уссурійська