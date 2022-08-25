Їхав 2 тис. км, щоб загинути на війні: ЗСУ ліквідували кулеметника з "символічним" для РФ прізвищем

Ліквідований російський окупант Юрій Зезегов/ Facebook Комахідзе

Українські воїни ліквідували на фронті російського рядового-контрактника, який має прізвище, співзвучне з символом російського вторгнення "Z" – Юрія Зезегова.

Російський загарбник так хотів воювати проти ЗСУ, що подолав для цього аж понад 2,2 тисячі кілометрів – приїхав із села Усть-Кулом Республіки Комі. Про його загибель повідомив засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

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Відомо, що 46-річний Зезегов служив за контрактом кулеметником стрілецького відділення у російській окупаційній армії.

На батьківщині окупанта підтвердили його загибель і зазначили, що він помер від отриманих на фронті ран у лікарні Луганська.

Ліквідований російський окупант Юрій Зезегов/ Facebook Комахідзе

Також Комахідзе розповів, що по соцмережах загарбника можна зробити висновок, що він збирався стати поліцейським, проте у цій сфері кар’єра у нього не склалася. Це видно по запису про навчання в Нижегородській академії МВС РФ та фотографіях у "ментівській формі", незадовго після яких з’явилися фото окупанта у формі охоронця.

"Мабуть, ментівська кар'єра у Зезегова так і не склалася, оскільки у наступних фото він у формі сторожа приватного охоронного підприємства", – зазначив розслідувач.

Ліквідований російський окупант Юрій Зезегов/ Facebook Комахідзе

Ліквідований російський окупант Юрій Зезегов/ Facebook Комахідзе

Раніше повідомлялося, що захисники України ліквідували ще одного офіцера російської армії – "двохсотим" став майор Павло Апанович, який служив у ЗС РФ на посаді замполіта 114-го мотострілецького полку в місті Уссурійську.

Нагадаємо, українські воїни ліквідували на фронті російського загарбника Олександра Баннікова, який приїхав воювати проти України із Пермського краю. До кінця контракту окупанта залишався всього місяць – контракт повинен був закінчитися 18 вересня.

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