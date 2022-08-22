Коригував вогонь, коли по ньому влупили ЗСУ: на фронті ліквідували російського старлея

Окупант Степан Милоградов/ Facebook Комахідзе, Радіо Свобода

Українські воїни ліквідували на фронті 26-річного старшого лейтенанта Збройних сил РФ Степана Милоградова, який приїхав воювати в Україну з Іркутської області.

Про його загибель повідомив блогер-розслідувач і волонтер InformNapalm Іраклі Комахідзе. Зазначається, що російський окупант загинув 14 серпня.

При цьому його ліквідація відбулася за цікавих обставин. Якраз у той момент, коли він керував квадрокоптером і коригував вогонь свого підрозділу, по ньому "прилетіло" з мінометів українського війська.

У російських пропагандистських ЗМІ розповідали, що Милоградов народився у місті Шелехові Іркутської області. Він навчався у школі №4 та Шелеховському ліцеї.

Потім пішов навчатися у Далекосхідний військовий інститут імені Маршала Радянського Союзу Рокосовського К.К, який закінчив у 2019 році.

У 2021 році Степан Милоградов одружився.

Відомо, що раніше він служив у Чечні. Участь у широкомасштабній війні в Україні він бере з першого дня вторгнення. На початку червня російський загарбник отримав поранення у голову, проте після лікування повернувся на фронт.

Окупант Степан Мілоградов/ Facebook Комахідзе

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували сержанта російської армії Олександра Чадова з Волгоградської області. Він так хотів воювати, що вирішив повернутися на фронт навіть після серйозного поранення.

Також раніше повідомлялося, що на війні в Україні був ліквідований старший сержант російської окупаційної армії Микита Сокур з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.

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