ЗСУ знищили з HIMARS базу окупантів у Кадіївці: ліквідовано 200 російських десантників

Загарбники обладнали собі базу в готелі після того, як попереднє місце дислокації біля стадіону було знищено ЗСУ. Але українські воїни знайшли їх і там.
Українські воїни влучно поцілили у місце розташування російських загарбників в окупованій Кадіївці (Стаханові) на Луганщині.
Окупанти розміщувалися у готелі "Донбас". У ніч на п’ятницю, 26 серпня, воїни ЗСУ знищили їхнє місце розташування ударом з РСЗВ HIMARS. Про це повідомив блогер і журналіст Денис Казанський у Telegram.
"В окупованому Стаханові (під контролем "ЛНР") внаслідок ударів з HIMARS було знищено розташування російських військових у готелі "Донбас", – повідомив журналіст.
Також він зазначив, що, згідно з повідомленнями місцевих жителів, внаслідок удару було багато загиблих.
Також Казанський опублікував фото наслідків удару і коментарі місцевих жителів щодо цього.
Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram, що у цьому приміщенні окупанти обладнали собі базу після того, як попереднє місце дислокації біля стадіону було знищено ЗСУ ще в липні.
"Тепер і це вороже логово знищено. Ніде не буде спокою окупантам на нашій землі", – додав Цаплієнко.
Знищення бази окупантів у Кадіївці підтвердив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що в результату атаки загинули дві сотні російських загарбників.
"Ліквідовано 200 військових повітряно-десантних військ рф", – повідомив Гайдай.
Знищення баз окупантів в Україні
Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по позиції ворога за "наводкою" російського блогера Павла Кукушкіна. Він злив відео з тимчасово окупованого Донецька з розташуванням загарбників. Після цього українські воїни вдарили по базі бригади "П'ятнашка".
Також нещодавно українські воїни знищили базу російських окупантів у селищі Лотикове Луганської області. У результаті вибуху знищено близько 100 одиниць техніки і десятки російських загарбників.
Крім цього, у ніч на суботу, 20 серпня, була знищена військова база російських окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. При цьому окупанти спробували приховати факт влучання українських снарядів - вони видали вибухи за роботу своєї системи ППО.
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