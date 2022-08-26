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Подолав 7,5 тис. км, щоби померти в Україні: ЗСУ ліквідували матроса Тихоокеанського флоту РФ

26 серпня 2022, 08:02

32-річний Кайгал-Маадир Сат служив матросом-гранатометником в 40-й бригаді морської піхоти. Російський загарбник був ліквідований в Україні 14 серпня.

Кайгал-Маадир Сат став
Кайгал-Маадир Сат став "вантажем 200" в Україні / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

В Україні "демілітаризували" російського матроса-гранатометника Кайгал-Маадира Сата. Смерть загарбника також підтвердили на його батьківщині. Окупант проїхав 7,5 тисячі кілометрів з військової частини на Камчатці, щоб знайти свою смерть в Україні.

Про черговий "вантаж 200" у лавах путінської армії розповів у Facebook засновник InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

32-річний Кайгал-Маадир Володимирович Сат - уродженець села Теве-Хая Дзун-Хемчікского району Республіки Тива. Він служив матросом-гранатометником в 40-й бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту Мойдодир, в/ч 10103, яка базується в місті Петропавловськ-Камчатський.

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"Подолати шлях у 7500 кілометрів, щоб віддати кінці в Україні. Винесення тіла відбудеться з будинку російської культури", - іронізує розслідувач.

Загарбник був ліквідований в Україні 14 серпня. Його похорон призначили на 27 серпня в м .Кизил у Туві. Панахида за окупантом пройде в центрі російської культури.

OSINT-експерт також опублікував контактні номери родичів путінського вояки, "які будуть раді прийняти співчуття у вигляді дзвінків і повідомлень": + 79011368720 вдова; +79011368521 сестра; +79012005280 сестра.

Як повідомляв Главред, в Україні ліквідований лейтенант Долаан Донгак. Він був земляком російського міністра оборони Сергія Шойгу і проїхав понад п'ять тисяч кілометрів, щоби поповнити лави "двохсотих" окупантів.

Крім того, на війні в Україні ліквідований Микита Сокур - старший сержант російської окупаційної армії з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.

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