Втрати РФ перевищили вже 80 тис. окупантів - Міноборони Британії

Втрати РФ у понад 5 разів перевищили кількість загиблих в Афганістані.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже понад 80 тис. окупантів. Серед них ліквідовані, пораненні та ті, хто просто втік з поля бою. Про це заявив очільник Міноборони Британії Бен Воллес, повідомляє The Guardian.
Ці втрати понад в 5 разів перевищують кількість втрачених воїнів на війні в Афганістані.
"Ми в основному приймаємо дані про російські втрати, які складають – якщо об'єднати загиблих, поранених, дезертирів – понад 80 тисяч осіб з їхніх збройних сил. Це 80 тисяч за шість місяців порівняно з 15 тисячами, які вони втратили за десять років в Афганістані", – сказав Бен Воллес.
Російським окупантам вже не вдається здійснити масштабний наступ. Їх просування можна виміряти хіба що в метрах протягом тижня.
"Я говорив зі своїми начальниками розвідки сьогодні вранці, перед тим як виступити, ви знаєте, просування Росії можна виміряти в метрах на тиждень, а не в милях", – додав Воллес.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 24 серпня, від початку повномасштабного вторгнення були ліквідовані щонайменше 45 700 окупантів.
Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували на фронті 26-річного старшого лейтенанта Збройних сил РФ Степана Милоградова, який приїхав воювати в Україну з Іркутської області. Українські мінометники "вгатили" по ньому якраз тоді, коли окупант керував квадрокоптером і коригував вогонь свого підрозділу.
Також раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували сержанта російської армії Олександра Чадова з Волгоградської області. Він так хотів воювати, що вирішив повернутися на фронт навіть після серйозного поранення.
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