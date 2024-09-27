Залишилося за дверима: про що саме Трамп говорив із Зеленським - Офіс президента

В Офісі президента України розкрили деталі переговорів Володимира Зеленського та кандидата в президенти США Дональда Трампа.

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Про що саме Трамп говорив із Зеленським / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

Сьогодні, 27 вересня президент України Володимир Зеленський провів переговори із кандидатом в президенти США Дональдом Трампом і представив йому план перемоги України. Про деталі переговорів повідомляє прес-служба Офісу президента України.

"Я думаю, ми маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. Путін не може перемогти. Перемогти мають українці. І я хочу обговорити з вами деталі нашого плану, Плану перемоги", – сказав Глава держави перед початком зустрічі.

Володимир Зеленський закликав до посилення тиску на російського диктатора, щоб змусити його припинити агресію, та представив Дональду Трампу свій План перемоги.

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Він детально описав ситуацію на фронті, операцію в Курській області, інноваційні рішення у боротьбі з російським терором, а також високі втрати ворога.

Під час зустрічі детально обговорили наслідки війни для економіки, постійні обстріли цивільної інфраструктури та важливість систем Patriot для захисту життів.

Зеленський також акцентував на перекритті російських джерел фінансування. Трамп охарактеризував зустріч як позитивний сигнал.

"Він (Президент України. – Ред.) пройшов через пекло, і його країна пройшла через таке пекло, через яке пройшло небагато країн – таке не траплялося ніде. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Це жахлива ситуація", – сказав він.

Що відомо про план пеермоги Зеленського / Інфографіка Главреда

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський має представити під час візиту у США Джо Байдену й іншим світовим лідерам.

За даними The Times він насамперед передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа. Водночас, як пише CNN з посиланням на коментар президента Зеленського, у плані перемоги є чотири базові пункти і один додатковий — на період після війни.

Переговори Зеленського і Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом у Trump Tower, Нью-Йорк.

На брифінгу перед переговорами Дональд Трамп висловив свою високу оцінку Зеленському.

Після зустрічі Трамп заявив, що завершення війни між Росією та Україною потребує досягнення справедливої угоди, яка повинна бути укладена у відповідний час.

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