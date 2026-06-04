Зеленський написав лист до Путіна, у якому закликав Росію припинити війну, перейти до прямих переговорів і визначити шлях до досягнення миру.

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Зеленський надіслав Путіну відкритого листа - про що в ньому йдеться / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Ключові тези:

Президент надіслав Путіну відкритого листа з пропозицією миру

Зеленський запропонував пряму зустріч для завершення війни

Україна готова до повного припинення вогню на час перемовин

Президент України Володимир Зеленський надіслав російському диктатору та воєнному злочинцю Путіну відкритого листа. Про це повідомив Офіс президента України.

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"Коли ви більш ніж 26 років тому очолили Росію, багато хто в Україні ставився до вас позитивно. Так було. Це вже в минулому. Зараз абсолютна більшість українців сприймає позитивно те, що наші далекобійні дрони завітали на відкриття вашого форуму в Петербурзі, подолавши відстань у більш ніж 1000 кілометрів. Як ви добре знаєте, ця відстань не є межею наших можливостей.26 років вашої влади повністю змінили порядок денний у відносинах між Україною та Росією. Від обговорень товарообігу та інших цивільних питань наші народи перейшли до тематики виключно влучань і втрат. Майже половину з ваших 26 років влади в Росії ви провели у війні проти України", - пише президент.

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до Володимира Путіна, заявив, що незалежно від його пояснень про НАТО, геополітику чи захист російськомовних, війна проти України є особистим рішенням російського лідера і саме таким, на його переконання, вона залишиться в історії. Він наголосив, що цей період міг би розвиватися зовсім іншим шляхом.

Зеленський також зауважив, що часто лунають твердження про готовність Кремля продовжувати війну, хоча інший підхід спостерігається, коли йдеться про безпеку особистих об’єктів Путіна чи проведення державних заходів у Росії.

"Але зараз ми всі бачимо, що це нарешті перестає влаштовувати росіян – те, що війна дає все більше негативу Росії. Їм не подобаються наші дрони й ракети. Їм не подобається дефіцит бензину та постійне зростання цін. Їм не подобаються постійні заборони. Їм не подобається ваш намір влаштувати другу хвилю мобілізації, щоб розширити війну на інший напрямок в Україні або направити проти якихось іще країн – сусідів Росії. Їм не подобається, що вашій війні не видно кінця. Так, ви ще досі можете примушувати росіян так існувати. Але ваші ресурси суттєво скорочуються. У вас не вистачить грошей і політичної сили, щоб і надалі купувати лояльність росіян, як ви це робили 26 років. Ми будемо робити все, щоб світ про це подбав. Як ви самі кажете, "треба все підрахувати", - зазначив глава держави.

Президент повідомив, що за підсумками травня російська армія втратила на фронті в Україні понад 30 тисяч убитими та важкопораненими. За його словами, подібний рівень втрат зберігається щомісяця, а українська сторона має документальні підтвердження цих даних. Він зазначив, що серед російських втрат частка загиблих значно перевищує кількість поранених, що є нетиповим показником для сучасних армій.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна насамперед переймається власними втратами, адже кожен загиблий чи поранений українець має велике значення для держави. Він додав, що навіть за співвідношення втрат на користь України людські жертви залишаються болючими.

Окремо глава держави звернув увагу на те, що російське керівництво вже неодноразово переносило терміни досягнення своїх військових цілей, зокрема щодо повного захоплення Донецької області. На його думку, Росія не зможе реалізувати цей задум і цього року.

Зеленський наголосив, що Україна не прагне безкінечної війни та добре усвідомлює переваги мирного життя. Він висловив переконання, що більшість громадян Росії також хотіли б припинення війни, і в Кремлі це розуміють.

"Багато хто не вірив, що Україна протримається стільки часу в захисті. Ви не вірили. І ті, хто вам радив, теж не вірили. Це було помилкою. Ви не очікували повномасштабного спротиву від України й не прогнозували, що все зайде так далеко. Але ми всі тут – на пʼятому році повномасштабного зіткнення. Не бійтеся вийти з війни – це головне, що зараз від вас потрібно. Україна зберігає незалежність. І збереже. Попри будь-які інші прогнози. Ми об’єднали багатьох у світі на захист України та проти вас. Ми знайшли зброю та фінанси. Ми отримуємо підтримку, ви – санкції. І так триватиме, поки не буде справедливості для України, якої ми хочемо і яка може бути досягнута. Ми не дамо досягти успіху тим, хто намагається вас переконати, що санкції проти Росії будуть відчутно послаблені й що підтримка України буде відчутно скорочена без суттєвих змін у вашій позиції щодо України", - йдеться у листі.

Володимир Зеленський заявив, що приклад угорського прем’єр-міністра демонструє, до яких репутаційних наслідків може призвести підтримка Росії під час війни проти України.

Президент нагадав, що Україна пережила складні зими під час масованих атак на енергетичну інфраструктуру та змогла зберегти стійкість суспільства навіть у найважчих умовах.

Він також зазначив, що бойові дії частково були перенесені на територію Росії, а Москва, за його словами, не змогла б протистояти цьому без підтримки Північної Кореї. Зеленський наголосив, що вперше в історії російський керівник був змушений звертатися по допомогу до Пхеньяна, а також заявив про зростання залежності Росії від Китаю.

Глава держави підкреслив, що Кремль розраховував на виснаження України, однак українські фахівці сьогодні вже допомагають партнерам на Близькому Сході та в країнах Перської затоки зміцнювати власну безпеку.

Крім того, Зеленський нагадав про заколот ПВК "Вагнер" у 2023 році, зазначивши, що внутрішні потрясіння відбулися не в Україні, а всередині самої Росії. За його словами, цей епізод залишається важливою сторінкою новітньої російської історії.

Президент також заявив, що в російських політичних, ділових і медійних колах дедалі помітнішою стає втома від нинішнього курсу Кремля. На його думку, міжнародна спільнота не втратила інтересу до підтримки України, натомість дедалі більше ознак втоми спостерігається саме щодо Росії, включно з державами, які допомагають їй обходити санкції та підтримувати економіку. Зеленський додав, що з плином часу ці настрої лише посилюватимуться.

"Ми бачили документи від розвідки, що ви зараз розглядаєте плани війни ще й на 2027 і 2028 роки. Також ми знаємо, що ви сподіваєтеся, що балістика зробить для вас те, чого не зробило все інше. Ви хочете втягнути ще більше у війну Білорусь, і зараз ми змушені готуватися ще й до цього. Ми бачимо, що ви розігруєте якусь партію з Придністров’ям. Ваші пропагандисти погрожують так чи інакше всім сусідам Росії. Чи дійсно ви хочете пройти через все це? Вибір зараз за вами. Досить війни. Україна пропонує закінчити цю війну. Треба зробити це чесно, достойно й гарантувати, що не буде нового розпалення війни", - пропонує він.

У своєму зверненні до Володимира Путіна президент України Володимир Зеленський зазначив, що нині основна увага США зосереджена на ситуації навколо Ірану, тому, на його думку, не варто очікувати, поки питання війни в Європі знову стане пріоритетом для Вашингтона.

Зеленський запропонував шукати шляхи завершення війни через прямий формат взаємодії між Україною та Росією.

"Я пропоную вам зустріч. Усі чули, як ваші представники, посміхаючись, говорили, що я начебто можу приїхати в Москву. Але після таких 26 років українському лідеру у вашій столиці, як і російському лідеру в Києві, робити нічого. Є країни, які традиційно приймають лідерів для вирішення питань війни і миру. Швейцарія, Туреччина, країни Арабського світу – багато хто може і хоче прийняти цю зустріч. Саме лідери вирішують ключові питання – так було й буде завжди. Я пропоную визначити чітку дату зустрічі. Ми чули, що вам пообіцяли на Алясці вирішення якихось речей, які стосуються України та Європи. Але ви бачите, що українські та європейські питання вирішуються не в Анкориджі", - написав гарант української Конституції.

Водночас він наголосив, що до такого процесу можуть долучитися й інші учасники, які здатні забезпечити реальні гарантії безпеки для обох сторін.

Президент підкреслив важливість участі європейських держав, які мають вплив на ситуацію, а також Сполучених Штатів, роль яких може бути ключовою у формуванні нової системи безпеки в регіоні.

За словами Зеленського, попередній досвід домовленостей із Росією, зокрема Мінських угод, показав їхню неефективність, тому необхідно безпосередньо вирішувати спірні питання та не затягувати процес через складні процедури, технічні механізми чи тривалу посередницьку дипломатію.

Також глава держави заявив, що розв’язана Росією війна остаточно віддалила Україну та Росію одна від одної і стала глибокою межею у відносинах між двома країнами.

"Лінія фронту зараз – це лінія, з якої має початися дипломатія. Україна готова припинити вогонь повністю – для часу, коли триватимуть перемовини. І це стандартна практика, яку підтверджують зараз і обставини навколо Ірану. Спроба встановити реальну тишу – це найкращий старт, щоб почати говорити один з одним. Ми вважаємо, що це буде не просто спробою, а реальним припиненням вогню, якщо ви цього захочете. Ви знаєте, що моніторинг припинення вогню по лінії зупинки можуть забезпечити Сполучені Штати. Україна готова до обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх", і це може стати хорошим прологом до закінчення війни. Треба зробити серйозні кроки для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни. Треба визначити, яким буде майбутнє для всіх наступних поколінь українців та росіян. Якщо ви особисто у своїх думках не прийдете до ідеї, що цю війну час завершувати, Україна продовжить боротися за своє існування. У нас будуть ті, хто нас підтримає. Але й вам доведеться значно більше боротися за ваше існування – не Росії, а ваше особисте. І це не погроза від мене чи України. Це факти російської історії, які ви добре знаєте: коли Росія втомлюється, відбуваються зміни. Ми можемо працювати на таку втому. Ви можете зупинити свою війну. Вічна памʼять усім, чиї життя були забрані цією війною", - підсумував президент України Володимир Зеленський у листі до Путіна.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Як Путін отримає цей лист

Глава МЗС України Андрій Сибіга у дописі в X повідомив, що цей лист буде передано російському диктатору по дипломатичних каналах.

"Цей відкритий лист є серйозною та змістовною пропозицією щодо припинення війни. Він адресований безпосередньо від Президента України до Президента Російської Федерації. У ньому викладено чіткі, реалістичні кроки та запрошення на особисту зустріч. Ми також офіційно надсилаємо цей лист дипломатичними каналами. Ми очікуємо на змістовну відповідь на цю пропозицію. Настав час покласти край цій війні. Настав час обрати мир", - написав він.

Андрій Сибіга / Інфографіка: Главред

Що може змусити Путіна піти на мирні переговори - думка експерта

Як писав Главред, політолог і експерт із питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський вважає, що очевидний провал російського наступу, який супроводжуватиметься великими та безрезультатними втратами, може запустити масштабні процеси як у самій Росії, так і на міжнародному рівні.

На його думку, у такій ситуації зовнішні партнери Москви, зокрема Китай, можуть посилити тиск на Кремль, побоюючись остаточної військової поразки Росії, і схилятимуть Володимира Путіна до переговорів на умовах, які ще залишатимуться для нього прийнятними.

Водночас не виключений сценарій, за якого представники найближчого оточення російського президента почнуть активніше покладати на нього відповідальність за провал наступальної кампанії.

Експерт також припускає, що такий розвиток подій може спричинити серйозні економічні наслідки для Росії. За його оцінкою, російський військово-промисловий комплекс нині значною мірою утримується за рахунок державного фінансування та функціонує насамперед завдяки підготовці до наступальних операцій.

"А якщо стане зрозуміло, що наступати більше нікуди і немає сенсу, що фронт остаточно завмер і серйозних рухів більше не буде, тоді це може призвести до ефекту карткового будиночка і гігантського обвалу в російській економіці. Тому я бачу лише одну можливість радикальних змін", - підсумував він.

Мирні переговори - останні новини за темою

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив про призупинення трьохсторонніх переговорів між Україною, Росією та США, зазначивши відсутність прогресу, однак висловив готовність повернутися за умови наявності реальних перспектив. Він також заперечив, що США нібито тиснули на Київ у переговорному процесі і підкреслив, що ця війна може бути завершена лише через дипломатію.

Президент України Володимир Зеленський обговорив формат Е3 з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини, підкреслюючи важливість підтримки з боку Європи у мирних перемовинах. Він очікує на відповідь США щодо можливих нових зустрічей, зазначаючи, що Вашингтон зараз зосереджений на ситуації з Іраном і це впливає на динаміку переговорного процесу

Як раніше повідомляв Главред, Марко Рубіо розкрив, що після телефонної розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим отримав послання від президента Росії Володимира Путіна, адресоване президенту США Дональду Трампу, та вже передав його.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

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