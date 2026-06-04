Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Коли і де може відбутись зустріч Зеленського і Путіна - названо важливий нюанс

Юрій Берендій
4 червня 2026, 23:16
google news Підпишіться
на нас в Google
Політолог вважає, що можливі переговори між Зеленським і Путіним можуть відбутися лише на етапі узгодження умов деескалації.
Коли і де може відбутись зустріч Зеленського і Путіна - названо важливий нюанс
Мирні переговори - коли і де може відбутись зустріч Зеленського і Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Чаленко:

  • Путін уникає зустрічі із Зеленським і затягує переговори
  • Перемовини лідерів можливі лише на етапі деескалації
  • Київ пропонує різні формати зустрічей, але РФ відмовляється

Президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа до Путіна в якому запропонував російську диктатору та воєнному злочинцю зустрітись особисто для завершення війни. Про те, наскільки така зустріч виглядає реалістичною і чи може вона бути результативною розповів в ексклюзивному коментарі Главреду розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

Він нагадав, що Україна послідовно виступає за проведення зустрічі на найвищому рівні. Водночас, за його словами, позиція Росії щодо такого формату постійно змінюється: спочатку Володимир Путін допускає можливість переговорів у третій країні, а згодом представники Кремля уточнюють, що така зустріч можлива лише після повного узгодження всіх питань і фактичного завершення переговорного процесу. На думку експерта, це свідчить про прагнення російської сторони затягувати обговорення цієї теми.

відео дня

"Зрозуміло, що ні Зеленський, ні інший представник України не поїде, ні до Москви, ні в умовний Мінськ. Але зверніть увагу, що зараз актуалізуються різні майданчики. Наприклад, заява Петера Мадяра, який запропонував Угорщину. За попередньої влади Орбана, думаю, Угорщина була б не дуже доречним місцем для таких перемовин. Зараз, зважаючи на останні політичні зміни, чому б ні. Так само Туреччина, Азербайджан і багато інших точок, де можна було б організувати таку зустріч. Але де-факто Путін уникає зустрічі із Зеленським. Тому якщо така зустріч і відбудеться, я думаю, що це буде під час фіналізації умов, принаймні умов деескалації", - зазначив він.

Чаленко також зазначив, що у разі реалізації сценарію, подібного до корейського, зустріч лідерів може взагалі не відбутися, а досягнуті домовленості можуть бути оформлені на рівні військового керівництва. Він вважає, що головною перешкодою залишається позиція Росії, яка продовжує наполягати на своїх ультимативних вимогах, зокрема щодо територіальних питань. Якщо ж Москва відмовиться від такого підходу, на технічному рівні стане можливим узгодження подальших кроків із деескалації.

"Навіщо потрібна зустріч Зеленського і Путіна? Україна бачить у цьому можливість обійти глухий кут, який зараз є на технічному рівні і через який не відбуваються подальші зустрічі в тристоронньому форматі. Тому тут треба розуміти важливість цієї зустрічі. Це не просто сигнал про завершення. Я думаю, кращим сигналом щодо завершення війни був би, наприклад, літак Трампа, який сідає у Борисполі чи деінде. Це б показало реальне повернення безпеки", - сказав він.

Підсумовуючи, політолог наголосив, що Україна й надалі пропонуватиме проведення переговорів на високому рівні у двосторонньому, тристоронньому або чотиристоронньому форматі. Він нагадав, що раніше також розглядалася можливість залучення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. За його словами, Київ пропонує різні варіанти переговорного процесу, однак саме Росія відмовляється від більшості таких ініціатив.

Коли і де може відбутись зустріч Зеленського і Путіна - названо важливий нюанс
Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, у Києві вважають, що попередні спроби мирних переговорів за участю США не дали результату, і Володимир Путін дедалі більше схиляється до продовження війни з максималістськими вимогами. Українська сторона заявляє про повний застій дипломатичного процесу і відсутність прогресу з боку Москви. Російська позиція залишається незмінною – жодних компромісів без поступок Києва.

Нова перешкода для мирного врегулювання виникла після заяви прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, який вважає, що план ударів ЗСУ по території Росії унеможливлює переговори. Кремль готовий продовжувати "спецоперацію" без мирних переговорів і вимагає виведення ЗСУ з Донбасу як умову для діалогу.

Як раніше повідомляв Главред, держсекретар США Марко Рубіо підтвердив тимчасове припинення тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США через відсутність прогресу. Водночас Вашингтон залишається відкритим до повернення у процес, якщо з’являться реальні перспективи для успішних домовленостей.

Інші новини:

Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні мирне врегулювання новини України мирні переговори Мирний план Трампа Ігор Чаленко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зустріч Зеленського з Путіним: гучна заява Трампа про завершення війни

Зустріч Зеленського з Путіним: гучна заява Трампа про завершення війни

00:07Світ
Путін видав нову маячню про війну та переговори, але неочікувано сказав правду про "Орешник"

Путін видав нову маячню про війну та переговори, але неочікувано сказав правду про "Орешник"

22:57Аналітика
Розтрощені машини, пошкоджений будинок: у Запоріжжі багато постраждалих після атаки

Розтрощені машини, пошкоджений будинок: у Запоріжжі багато постраждалих після атаки

21:35Війна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 5 червня: Тиграм — пастка, Козлам — підмога

Китайський гороскоп на завтра, 5 червня: Тиграм — пастка, Козлам — підмога

Класичні холодильники відходять у минуле через новий тренд

Класичні холодильники відходять у минуле через новий тренд

У Кремлі знайшли новий привід для ударів по Україні: в ISW попередили про загрозу

У Кремлі знайшли новий привід для ударів по Україні: в ISW попередили про загрозу

Карта Deep State онлайн за 4 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Справжня радянська мрія: який легендарний мотоцикл хотіли собі всі у СРСР

Справжня радянська мрія: який легендарний мотоцикл хотіли собі всі у СРСР

Останні новини

00:07

Зустріч Зеленського з Путіним: гучна заява Трампа про завершення війни

04 червня, четвер
23:16

Коли і де може відбутись зустріч Зеленського і Путіна - названо важливий нюанс

23:10

Лідерство та дисципліна: дати народження з найпотужнішим характером

23:07

Один засіб знищує чорну цвіль за лічені хвилини: у чому секретВідео

23:04

Живуть окремо: у Росії повідомили, що чоловік покинув прихильницю Путіна Валерію

Від Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи ПутінаВід Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи Путіна
22:57

Путін видав нову маячню про війну та переговори, але неочікувано сказав правду про "Орешник"

22:46

Чи можна котів годувати яйцем: відповідь ветеринара здивує багатьохВідео

22:36

Макіяж русалки: новий сяючий тренд — розкіш цього літа

22:34

Вербицький думав, що це вірш Шевченка — як насправді створили український гімн

Реклама
22:22

Корвет РФ підірвали прямо біля причалу: з'явилися кадри пожежі після вибухів

21:35

Розтрощені машини, пошкоджений будинок: у Запоріжжі багато постраждалих після атаки

21:35

Зеленський надіслав Путіну відкритого листа - про що в ньому йдетьсяФото

21:18

Знищення шкідників за один день: як швидко вивести мурашник у дворі

21:06

Шерон Стоун назвала останню краплю, що зруйнувала її шлюб

21:04

"Атакували сарай спеціально": Путін зганьбився заявою про удар "Орєшніком" по Білій Церкві

21:03

РФ нарощує кількість ударів і знайшла схему обходу ППО України — CNN

20:49

Як привчити дитину до горщика: лікар назвала ідеальний вік, щоб зняти підгузок

20:26

Догляд за часником у червні: чим підживити рослину для великих головок

20:09

Україна запропонувала ФРН нову схему щодо ракет Patriot: у Bloomberg дізналися деталі

20:00

У змаганнях на фестивалі BEST взяли участь понад 2 000 атлетів з різних країн світу та ветерани

Реклама
19:56

"Війна вже давно б закінчилась": в Кремлі виставили цинічну умову для миру

19:43

Регіони будуть "плавати": у яких областях будуть грозові дощі

19:27

П'ять хвилин і готово: рецепт смачної літньої закуски з огірків

19:27

"Так склалося": Сумська розповіла про особисте життя доньки

19:26

Наступник Путіна: з’явився прогноз щодо заколоту в РФ із падінням влади

19:20

Більше ніякого заморожування — як зберегти аромат кропу на всю зиму

19:10

Коваленко розкрив схему Кремля: як Росія намагається приховати власний терорПогляд

19:02

"Гірше ніж СРСР": яку нову роль Китай приготував для Росії та чому росіяни тікають

18:47

Як зберігати картоплю, щоб вона не проростала до 6 місяців: несподіваний лайфхак

18:30

Секретний розчин миттєво видаляє плями з одягу: розкрито простий фокусВідео

18:21

Пара придбала церкву і натрапила на таємницю, яку не може розгадатиВідео

18:11

Недостатньо тільки проточної води: як правильно мити черешню

18:11

Мало хто знає, що означає слово "чикрижити": відповідь здивує багатьох

18:06

Тариф на проїзд в Черкасах різко зросте - скілкьи доведеться платити

18:02

"Серце заспокоїлося": Нікітін розкрив, чому досі не розлучився з Горбачовою

17:51

Подарунки з наслідками: які домашні речі не можна віддавати з дому

17:42

Обіцяли виїзд з України за $15 тисяч: на Львівщині затримали ексдепутата з синомФото

17:31

"Росія вже програла у війні": в РНБО розкрили першочергові плани Путіна на Україну

17:28

Господиня випустила собаку посеред ночі, а потім зрозуміла свою помилкуВідео

17:24

Суворі заборони у свято 5 червня: чому не можна прати цього дня

Реклама
17:21

Модна річ із 90-х повертається на пік популярності: тренди літа 2026Відео

17:21

Павуки і комахи забудуть дорогу до будинку назавжди: що треба зробити

16:55

Неймовірно сильний шторм атакував країну: влупила 7-бальна буря

16:53

ЄС "розколовся" щодо українських чоловіків: хто підтримує обмеження, а хто - проти

16:45

Моряки та туристи завмерли, коли помітили тінь "Титаніка" у водіВідео

16:45

Міла Нітіч вперше розповіла про втрату дитини: "Робили операцію"

16:28

Польща закриває небо на кордоні з Україною та Білоруссю - яка причина

16:27

Птахи навіть не наблизяться до дерев: як відлякати шпаків від черешні

16:12

Гривня сильно впала: новий курс валют на 5 червня

15:54

Гороскоп Таро на завтра, 5 червня: Козерогам — старанність, Дівкам — шлях

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти