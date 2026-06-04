Коли і де може відбутись зустріч Зеленського і Путіна - названо важливий нюанс

Політолог вважає, що можливі переговори між Зеленським і Путіним можуть відбутися лише на етапі узгодження умов деескалації.

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Мирні переговори - коли і де може відбутись зустріч Зеленського і Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Чаленко:

Путін уникає зустрічі із Зеленським і затягує переговори

Перемовини лідерів можливі лише на етапі деескалації

Київ пропонує різні формати зустрічей, але РФ відмовляється

Президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа до Путіна в якому запропонував російську диктатору та воєнному злочинцю зустрітись особисто для завершення війни. Про те, наскільки така зустріч виглядає реалістичною і чи може вона бути результативною розповів в ексклюзивному коментарі Главреду розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

Він нагадав, що Україна послідовно виступає за проведення зустрічі на найвищому рівні. Водночас, за його словами, позиція Росії щодо такого формату постійно змінюється: спочатку Володимир Путін допускає можливість переговорів у третій країні, а згодом представники Кремля уточнюють, що така зустріч можлива лише після повного узгодження всіх питань і фактичного завершення переговорного процесу. На думку експерта, це свідчить про прагнення російської сторони затягувати обговорення цієї теми.

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"Зрозуміло, що ні Зеленський, ні інший представник України не поїде, ні до Москви, ні в умовний Мінськ. Але зверніть увагу, що зараз актуалізуються різні майданчики. Наприклад, заява Петера Мадяра, який запропонував Угорщину. За попередньої влади Орбана, думаю, Угорщина була б не дуже доречним місцем для таких перемовин. Зараз, зважаючи на останні політичні зміни, чому б ні. Так само Туреччина, Азербайджан і багато інших точок, де можна було б організувати таку зустріч. Але де-факто Путін уникає зустрічі із Зеленським. Тому якщо така зустріч і відбудеться, я думаю, що це буде під час фіналізації умов, принаймні умов деескалації", - зазначив він.

Чаленко також зазначив, що у разі реалізації сценарію, подібного до корейського, зустріч лідерів може взагалі не відбутися, а досягнуті домовленості можуть бути оформлені на рівні військового керівництва. Він вважає, що головною перешкодою залишається позиція Росії, яка продовжує наполягати на своїх ультимативних вимогах, зокрема щодо територіальних питань. Якщо ж Москва відмовиться від такого підходу, на технічному рівні стане можливим узгодження подальших кроків із деескалації.

"Навіщо потрібна зустріч Зеленського і Путіна? Україна бачить у цьому можливість обійти глухий кут, який зараз є на технічному рівні і через який не відбуваються подальші зустрічі в тристоронньому форматі. Тому тут треба розуміти важливість цієї зустрічі. Це не просто сигнал про завершення. Я думаю, кращим сигналом щодо завершення війни був би, наприклад, літак Трампа, який сідає у Борисполі чи деінде. Це б показало реальне повернення безпеки", - сказав він.

Підсумовуючи, політолог наголосив, що Україна й надалі пропонуватиме проведення переговорів на високому рівні у двосторонньому, тристоронньому або чотиристоронньому форматі. Він нагадав, що раніше також розглядалася можливість залучення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. За його словами, Київ пропонує різні варіанти переговорного процесу, однак саме Росія відмовляється від більшості таких ініціатив.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, у Києві вважають, що попередні спроби мирних переговорів за участю США не дали результату, і Володимир Путін дедалі більше схиляється до продовження війни з максималістськими вимогами. Українська сторона заявляє про повний застій дипломатичного процесу і відсутність прогресу з боку Москви. Російська позиція залишається незмінною – жодних компромісів без поступок Києва.

Нова перешкода для мирного врегулювання виникла після заяви прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, який вважає, що план ударів ЗСУ по території Росії унеможливлює переговори. Кремль готовий продовжувати "спецоперацію" без мирних переговорів і вимагає виведення ЗСУ з Донбасу як умову для діалогу.

Як раніше повідомляв Главред, держсекретар США Марко Рубіо підтвердив тимчасове припинення тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США через відсутність прогресу. Водночас Вашингтон залишається відкритим до повернення у процес, якщо з’являться реальні перспективи для успішних домовленостей.

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Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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