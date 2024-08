Путін перекладає на інших відповідальність за події в Курській області - ISW

Глава Кремля Володимир Путін намагається перекласти відповідальність за вторгнення ЗСУ в Курську область на інших представників влади і військових РФ. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 12 серпня.

"Путін продовжує уявляти себе ефективним і обізнаним менеджером ситуації вздовж українсько-російського кордону і перекладає відповідальність за поточні проблеми у відповідь на українське вторгнення в цьому районі на інших російських військових і чиновників", - ідеться у звіті ISW.

12 серпня Путін провів нараду з російськими військовими, силовиками, представниками федеральних і регіональних органів влади щодо ситуації в Бєлгородській, Брянській та Курській областях, під час якої поставив завдання російським військовим і силовим структурам у Курській області та дав свою оцінку політичної ситуації, пов'язаної з вторгненням України в Росію.

Путін дорікнув в.о. губернатора Курської області Олексію Смирнову за те, що він обговорював питання, які, на думку Путіна, належать виключно до компетенції Міністерства оборони Росії, і доручив Смирнову говорити лише про соціально-економічну ситуацію в Курській області.

Путін також відреагував на заяву першого віце-прем'єра Дениса Мантурова про те, що "всі інші питання під контролем", зазначивши, що Мантуров не торкнувся кількох ключових соціальних питань.

"Твердження Путіна про те, що кожен чиновник несе лише одну відповідальність, контрастує з його спробою виставити себе здатним контролювати і компетентно розуміти політичну, соціально-економічну та військову ситуацію вздовж міжнародного кордону", - йдеться у повідомленні.

Кремль опублікував відеозаписи і тексти доповідей голів Брянської, Бєлгородської та Курської областей Путіну про проблеми, з якими зараз стикається російська регіональна влада, - імовірно, для того, щоб публічно представити голів регіонів відповідальними за ці проблеми і такими, що потребують допомоги Путіна.

Водночас Кремль не опублікував відеозапис або текст тієї частини зустрічі, на якій російські військові та силовики, ймовірно, доповідали Путіну.

"Рішення Кремля опублікувати відеозапис, на якому Путін лає вищих російських чиновників, імовірно, є попередженням іншим російським чиновникам утриматися від коментарів щодо українського вторгнення в Росію", - додають аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.