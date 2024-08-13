Путін перекладає на інших відповідальність за події в Курській області - ISW

Російський диктатор продовжує представляти себе ефективним і обізнаним менеджером ситуації вздовж українсько-російського кордону.

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Володимир Путін намагається показати себе компетентним у питаннях Курської області / Колаж: Главред, фото: скріншот

Глава Кремля Володимир Путін намагається перекласти відповідальність за вторгнення ЗСУ в Курську область на інших представників влади і військових РФ. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 12 серпня.

"Путін продовжує уявляти себе ефективним і обізнаним менеджером ситуації вздовж українсько-російського кордону і перекладає відповідальність за поточні проблеми у відповідь на українське вторгнення в цьому районі на інших російських військових і чиновників", - ідеться у звіті ISW.

12 серпня Путін провів нараду з російськими військовими, силовиками, представниками федеральних і регіональних органів влади щодо ситуації в Бєлгородській, Брянській та Курській областях, під час якої поставив завдання російським військовим і силовим структурам у Курській області та дав свою оцінку політичної ситуації, пов'язаної з вторгненням України в Росію.

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Путін дорікнув в.о. губернатора Курської області Олексію Смирнову за те, що він обговорював питання, які, на думку Путіна, належать виключно до компетенції Міністерства оборони Росії, і доручив Смирнову говорити лише про соціально-економічну ситуацію в Курській області.

Путін також відреагував на заяву першого віце-прем'єра Дениса Мантурова про те, що "всі інші питання під контролем", зазначивши, що Мантуров не торкнувся кількох ключових соціальних питань.

"Твердження Путіна про те, що кожен чиновник несе лише одну відповідальність, контрастує з його спробою виставити себе здатним контролювати і компетентно розуміти політичну, соціально-економічну та військову ситуацію вздовж міжнародного кордону", - йдеться у повідомленні.

Кремль опублікував відеозаписи і тексти доповідей голів Брянської, Бєлгородської та Курської областей Путіну про проблеми, з якими зараз стикається російська регіональна влада, - імовірно, для того, щоб публічно представити голів регіонів відповідальними за ці проблеми і такими, що потребують допомоги Путіна.

Водночас Кремль не опублікував відеозапис або текст тієї частини зустрічі, на якій російські військові та силовики, ймовірно, доповідали Путіну.

"Рішення Кремля опублікувати відеозапис, на якому Путін лає вищих російських чиновників, імовірно, є попередженням іншим російським чиновникам утриматися від коментарів щодо українського вторгнення в Росію", - додають аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

12 серпня президент України Володимир Зеленський офіційно заявив, що в наступі на Курську область задіяні бійці Збройних сил України. Про це сказав після засідання Ставки верховного головнокомандувача. Президент подякував українським військовим за стійкість і рішучі дії в наступі на Курськ.

Командувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що українські війська утримують близько 1000 квадратних кілометрів російської території та продовжують наступальні операції.

"Ми продовжуємо вести наступальні операції в Курській області. На даний момент під нашим контролем перебуває близько 1000 квадратних кілометрів території Російської Федерації", - сказав Сирський.

Під контроль українських військових у Курській області перейшли вже 44 населених пункти. Невідомим залишається поки що статус ще десяти населених пунктів.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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