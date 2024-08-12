'Це рішучі дії': Зеленський офіційно підтвердив наступ ЗСУ на Курську область

Українські військові змогли звільнити у Курській області 1000 квадратних кілометрів території.

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Зеленський підтвердив причетність ЗСУ до наступу на Курську область / Колаж: Главред, фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський офіційно заявив, що у наступі на Курську область задіяні бійці Збройних сил України. Про це зазначив після засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Він подякував українським військовим за стійкість та рішучі дії у наступі на Курськ.

"Ставка. Найважливіше – була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області. Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії", - заявив Зеленський. відео дня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем українських військових знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території РФ.

"Пане президенте України, верховний головнокомандувачу Збройних сил України, продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території РФ. Угрупування військ виконують поставлені завдання. Бої йдуть фактично по всьому фронту. Ситуація знаходиться під нашим контролем", - сказав Сирський.

Дивіться відео із засідання Ставки Зеленського про наступ ЗСУ на Курську область:

Зеленський підтвердив причетність ЗСУ до наступу на Курську область / фото: скріншот

Наступ ЗСУ на Курськ - останні новини за темою

Українські військові пішли в наступ на Курську область і темпи просування перевершують темпи контрнаступу в 2023 році. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко переконаний, що в України є можливість встановити контроль над Курською АЕС, щоб потім поставити РФ жорсткий ультиматум - звільнення Запорізької АЕС і лівого берега Херсонської області.

Пізніше стало відомо про те, що під контроль українських військових у Курській області перейшли вже 44 населених пункти. Невідомим залишається поки що статус ще десяти населених пунктів.

Водночас у СБУ попереджають про те, що російські окупанти готують серію фейків про нібито воєнні злочини ЗСУ на території Курської області. Російська пропаганда просуватиме новини зі "злочинами" проти цивільного населення РФ.

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