ЗСУ зайшли в десятки сіл: названо кількість втрачених РФ населених пунктів на Курщині

Поки невідомий статус ще десяти населених пунктів у Курській області.

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ЗСУ зачистили десятки населених пунктів у Курській області / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, kursk-izvestia.ru

З початку операції українських сил у Курській області десятки населених пунктів перейшли під контроль ЗСУ.

Незважаючи на те, що офіційні особи РФ говорять про втрату контролю над 28 населеними пунктами Курської області, насправді їхня кількість значно більша, ідеться в повідомленні DeepState у Telegram.

"За нашими підрахунками, орієнтовно 44 населених пункти вдалося звільнити", - уточнюють військові аналітики. відео дня

Водночас, за їхніми даними, невідомий статус ще десяти населених пунктів, а така оцінка "вкрай консервативна".

У DeepState також додали, що реального числа населених пунктів у Курській області, які втратила Росія, майже ніхто не знає. Але були села, біля яких українські захисники робили фото, але контроль над ними не встановлювали.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Ситуація в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що військову техніку ЗСУ помітили в ще одному районі Курської області. Українські війська наступали в районі міста Суджа вздовж автодороги 38К-004, а також на південь і північ від нього, а тепер їх помітили за 22 км на південний схід від Курської області, поблизу села Гір'ї, де пролягає шлях із Суджі на слободу Біла - райцентр Біловського району.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що операція в Курській області змістила вектор так званого мирного плану Росії і ризикує перекреслити всю стратегію Росії із заморожування війни, розповів в інтерв'ю Суспільному болгарський журналіст видання The Insider Христо Грозєв. Грозєв переконаний, що бої за Курщину стануть серйозним важелем у майбутніх переговорах України та Росії.

Як повідомлялося раніше, заради захисту Курська РФ готова пожертвувати однією ділянкою фронту. Більш боєздатні передові частини можуть почати прибувати в Курську область лише через кілька днів, кажуть аналітики.

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