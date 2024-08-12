"Це не закінчиться за тиждень": чи будуть ЗСУ виходити з Курської області

Експерт Олександр Мусієнко назвав нюанс, який вказує на те, що українські військові закріпляться в Курській області надовго.

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Українські військові надовго закріпляться в Курській області / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ISW, Главред

Українські військові пішли в наступ на Курську область і затримаються там надовго. Про це під час чату на Главреді заявив військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він каже, що про це свідчить зведення фортифікацій.

"Зведення фортифікацій є правильним, тому що це дасть змогу нашим силам утримувати зайняті позиції. Зведення фортифікаційних споруд свідчить про те, що операція на Курщині - не на тиждень, а надовго", - каже він.

Мусієнко впевнений, що українські військові прагнуть створити плацдарм на території Росії, "щоб перед Москвою стояв серйозний виклик".

"Що їй робити? Змиритися з втратою частини своєї території і зганьбитися на весь світ (що вже, в принципі, сталося)? Тому я думаю, що все це надовго. Там уже є, до речі, певні російські фортифікаційні споруди, які можна доповнювати і займати позиції", - пояснив він.

Дивіться відео з чатом Олександра Мусієнка на Главреді:

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер та експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає як експерт в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Наступ ЗСУ на Курськ - останні новини за темою

Українські військові пішли в наступ на Курську область і темпи просування перевершують темпи контрнаступу в 2023 році. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко переконаний, що в України є можливість встановити контроль над Курською АЕС, щоб потім поставити РФ жорсткий ультиматум - звільнення Запорізької АЕС і лівого берега Херсонської області.

Пізніше стало відомо про те, що під контроль українських військових у Курській області перейшли вже 44 населених пункти. Невідомим залишається поки що статус ще десяти населених пунктів.

Водночас у СБУ попереджають про те, що російські окупанти готують серію фейків про нібито військові злочини ЗСУ на території Курської області. Російська пропаганда просуватиме новини зі "злочинами" проти цивільного населення РФ.

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