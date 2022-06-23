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Від водоспадів до пивоварні: опубліковано розслідування про новий палац Путіна

23 червня 2022, 22:38

Незважаючи на скромну назву "Садовий будинок", проект нового палацу Володимира Путіна розкішний.

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Рендер інтер'єру "Садового будинку" " occrp.org

З'явилися подробиці будівництва в Карелії біля Ладозького озера розкішної резиденції президента Росії Володимира Путіна.

Як йдеться в розслідуванні OCCRP і Медузи, які отримали доступ до документів будівельних компаній, які займалися облаштуванням території навколо маєтку, будинок називався "хатина рибалки" і замислювався як двоповерхова футуристична будівля з хвилеподібним дахом, просторими приміщеннями і масштабної їдальнею зоною на відкритому повітрі схоже скоріше на будинок прийомів.

"Велика вітальня відкритого планування займає більше 200 квадратних метрів. Скляна перегородка відокремлює її від кухні, обладнаної мангалом, казаном, тандиром, тепаном і коптильнею, як в дорогому ресторані", – йдеться в розслідуванні.

Що відомо про вартість нового палацу Путіна

У розслідуванні вказується, що незважаючи на скромну назву "Садовий будинок", проект розкішний: серед матеріалів обробки натуральні напівкоштовні камені лазурит і лабрадорит. Велика ділянка підлоги покрита мармуром Fior di Bosco приблизною вартістю 110 тисяч доларів.

"Вартість об'єкта оцінити складно, проте в розпорядженні OCCRP є кошторис на загальнобудівельні роботи від червня 2015 року на суму 187 мільйонів рублів (до 3,5 мільйона доларів)", – повідомили журналісти.

Путіну побудували басейни, водоспади і пивоварню

Відзначається, що в будинку є власна пивоварня. На австрійському обладнанні вартістю 345 тисяч євро тут можна виробляти 47 літрів пива в день. А на другому поверсі розташована чайна кімната з видом на Ладозьке озеро. Через скляну перегородку з приміщення можна спостерігати за процесом варіння пива.

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/ occrp.org

"Поруч з будівлею два невеликих басейни. Від будинку доріжка веде до природного водоспаду, що впадає в затоку, де облаштована відокремлена альтанка. Раніше водоспад був туристичною визначною пам'яткою, але зараз відвідувачам туди шлях закритий", – дізналися журналісти.

Крім того, вказується, що на території ділянки є ферма з розведення великої рогатої худоби, де вирощують биків заради мармурової яловичини.

Журналісти додали, що, судячи з супутникових знімків, будівництво головної будівлі було закінчено до серпня 2012 року. Однак в цілому будівельні роботи на ділянці не закінчені. Згідно з документами витоку, влітку 2021 року неподалік почали будувати ще один будинок з видом на Ладозьке озеро.

Що відомо про "хатину рибалки"

Про зв'язок Путіна із загадковою резиденцією розповів у 2016 році телеканал "Дождь". На сайті архітектурного агентства, де її спроектували, будинок називався "хатина рибалки".

Співробітники "Дождя" з'ясували, що будівля і прилегла територія належали кільком компаніям, підконтрольним Юрію Ковальчуку – другу Володимира Путіна і головному акціонеру банку "Росія", який часто називають "банком Путіна". Вважається, що він обслуговує особисті інтереси президента.

читайте такожЗолотий жеребець Медведчука: з'явилися деталі обшуку в палаці кума Путіна

Раніше в мережі оприлюднили фотографії недобудованого палацу нардепа від ОПЗЖ, кума Володимира Путіна Віктора Медведчука недалеко від Пущі-Водиці.

Маєток Медведчука взяли під охорону активісти. Там виявили цінні картини, портрети в "золотих" рамках, десятки шуб, хутряних шапок і суконь, а також ігровий автомат і кулемет.

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