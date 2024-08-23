Путін може оголосити мобілізацію в Росії: Ейдман назвав імовірні терміни

У разі оголошення мобілізації в РФ на режим Володимира Путіна чекають руйнівні наслідки, вважає Ігор Ейдман.

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Володимир Путін може оголосити мобілізацію в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Соціолог, публіцист і автор книг Ігор Ейдман заявив про те, що сценарій мобілізації в Росії цілком вірогідний, проте все залежатиме від подальшого розвитку ситуації на фронті, зокрема, на Донбасі та в Курській області.

"Сподіваюся, український наступ у Курській області буде успішним, а обстановка для Росії буде лише погіршуватися. У цьому випадку, нова хвиля мобілізації для Росії стане неминучою, хоча Путін категорично не хоче її проводити і спробує до останнього тягнути з цим рішенням. Він наважиться на мобілізацію тільки тоді, коли зрозуміє, що не може контролювати ситуацію, стримувати українські війська, і проводити свої наступальні операції", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що мобілізація, яка може бути оголошена в РФ уже цієї осені, стане сильним ударом по репутації Путіна, насамперед, у правлячій верхівці.

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"Адже спочатку Путін позиціонував війну проти України як "спеціальну військову операцію", а не тотальну війну, яка потребує мобілізації суспільства, призовників і проведення інших заходів", - пояснив він.

Співрозмовник вважає, що в разі оголошення мобілізації в РФ на режим Путіна чекають руйнівні, незворотні наслідки, і він зіткнеться з розколом правлячої верхівки, а також із падінням рівня довіри з її боку.

"Усе-таки до 24 лютого 2022 року для російської верхівки всі дороги були відкриті: можна було інвестувати гроші, відпочивати, лікуватися, навчати дітей у будь-якій країні. Сьогодні ж верхівка значною мірою ізольована, її представники під санкціями і відчувають себе як в обложеній фортеці", - нагадав він.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Соціолог також упевнений у тому, що нова мобілізація в РФ призведе і до серйозних проблем у суспільстві: "Знову натовпи людей побіжать до кордонів, що призведе до дуже сильного удару по економіці, якій не вистачатиме робочих рук".

"Таким чином, можлива нова мобілізація призведе до непоправних для Путіна наслідків. Звичайно, він не хоче її проводити, але, ще раз підкреслю, що якщо український наступ буде розвиватися, а ситуація на фронті для Росії погіршиться, мобілізація стане неминучою", - додав Ейдман.

Раніше повідомлялося про те, що Росія оголосить нову хвилю мобілізації. Два роки тому агресор Росія вже оголошувала про мобілізацію 300 тисяч осіб, що викликало серйозні хвилювання в її суспільстві, нагадали журналісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Москва в паніці готується оголосити нову мобілізацію. Масштаб російських втрат все більше ускладнюють підтримку поточної стратегії повільного просування в Україні.

Як повідомлялося раніше, Володимир Путін планував набрати ще 420 тисяч військових, повідомляла розвідка Міністерства оборони Великої Британії. У відомстві також уточнювали, що загальна мобілізація може бути хіба що після президентських "виборів".

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