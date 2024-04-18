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У Путіна вигадали спосіб уникнути мобілізації: у Bloomberg дізналися деталі

Андрій Ганчук
18 квітня 2024, 15:31оновлено 18 квітня, 16:42
Агресорка Росія хоче у 2024 році набрати ще 300 тисяч окупантів для війни проти України, сказав один із кремлівських аналітиків Руслан Пухов.

Путін, війська РФ
У Путіна замість мобілізації хочуть набрати солдатів-контрактників - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот YouTube

Росія спробує набрати більше солдатів за контрактом, щоб уникнути непопулярної масової мобілізації, яка здатна підірвати підтримку населення війни проти України. Росіяни планують набрати протягом року ще 300 тисяч окупантів.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела, Кремль побоюється повторення історії вересня 2022 року, коли мобілізація негативно вплинула на суспільну довіру до влади, а країну залишило майже мільйон російських громадян.

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Скільки окупантів хоче набрати РФ

Керівник московського аналітичного Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов вважає, що якщо Росія набирає до 30 тисяч окупантів на місяць, то протягом року могла б зібрати 300 000 військових.

Окупанти Росії можуть домогтися "успіхів" на полі бою

Журналісти пишуть, що в ситуації, коли у росіян перевага в боєприпасах, а в армії України проблеми через затримки військової допомоги з боку Заходу та брак особового складу, виникають побоювання серйозних успіхів окупантів на полі бою найближчими тижнями.

Російські війська вже на околицях Часового Яру, висоти якого роблять його вирішальним містом для оборони України в тому районі.

Мобілізація в Росії (з 2022)

Мобілізацію в Росії було оголошено 21 вересня 2022 року під час вторгнення Росії в Україну і незабаром після контрнаступу Збройних сил України, який призвів до деокупації всієї території Харківської області на захід від річки Оскол.У 2023 році російська влада продовжила вербування за контрактом в армію, що воює, попутно посилюючи законодавство для набору в неї, повідомляє "Вікіпедія".

Мобілізація в Росії - головні новини:

Майор запасу Олексій Гетьман в інтерв'ю Главреду говорив, що після "виборів" Путіна в Росії можуть провести мобілізацію. Згідно з його прогнозами, росіяни хочуть набрати ще 300-400 тисяч військових.

Росія готується мобілізувати ще 300 тисяч осіб до 1 червня, сказав президент Володимир Зеленський. Таку кількість людей окупанти мають намір набрати в рамках додаткового призову.

Росія після 9 травня може почати нову мобілізацію, вважає полковник СБУ в запасі Михайло Притула. За його словами, ворогу знадобиться щонайменше два тижні, щоб набрати війська і перекинути їх на один із напрямків в Україні.

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Bloomberg війська Росії війна Росії та України Мобілізація в Росії
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