Росія не відмовилася від захоплення Києва і може оголосити загальну мобілізацію - Данілов

Україна не дасть можливості Росії окупувати Київ і знищити українську націю, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Україна готується до сценаріїв нової Росії - Данилов / Колаж УНІАН, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Окупаційним військам Росії потрібен масштабний наступ на Україну для посилення своїх позицій. Вони не відмовлялися від захоплення Києва і прагнення знищити українську націю. Але Україна не дасть загарбникам такої можливості і готується до будь-яких сценаріїв. Москва може піти, в тому числі, і на оголошення загальної мобілізації. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В інтерв'ю Українській правді він розповів про те, що ворог має намір використовувати потенційний наступ з метою посилення своїх позицій. В даному контексті не виключений варіант оголошення Москвою загальної мобілізації.

"Можуть бути посилення тих позицій, які на сьогоднішній день є. У нас є розуміння, що це може статися. Більш того, ми не виключаємо варіант, що вони можуть оголосити загальну мобілізацію, щоб якомога більше було знищено їх громадян. Навіщо? Для того щоб у них не було якихось неприємностей на їх території", - зазначив Данілов.

За його словами, Україна повинна бути готова до будь-яких сценаріїв, включаючи наступ на різних напрямках.

"Вони можуть хотіти чого завгодно. А ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій, включаючи і Білорусь, і інші території. І ми готуємося, готуємося і ще раз готуємося", - сказав чиновник.

Секретар РНБО акцентував увагу на тому, що Кремль не відмовився від своїх намірів окупувати Київ і знищити українську націю. Однак Україна не дозволить загарбникам це зробити.

"Я хочу, щоб ми всі з вами розуміли: вони не відмовилися від ідеї знищити нашу націю. Якщо у них немає в руках Києва, у них в руках немає нічого – ми повинні це розуміти. Але чи будемо ми їм віддавати Київ, чи надамо ми їм таку можливість? Ні", - підкреслив Олексій Данілов.

Війна Росії проти України

Головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist раніше розповів про те, що окупант Росія в 2023 році – або з кінця січня, або в березні – може перейти в новий масштабний наступ. Ворог здатен спробувати захопити Київ, наступати на Донбасі та інших напрямках. Залужний підкреслив, що Україні потрібно більше озброєнь для звільнення своїх земель.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступні півроку будуть вирішальними для України. Гарант закликав Захід підтримати Україну за чотирма напрямками - поразка енергетичного терору РФ, забезпечення стійкості української держави взимку, збільшення військової підтримки та сприяння формулі миру, яку пропонує Київ.

Командувач Оперативним командуванням Південь Андрій Ковальчук сказав, що ЗСУ вивчають сценарії можливого наступу Росії на Україну з півночі, сходу та півдня. Наступ з боку республіки Білорусь може відбутися наприкінці лютого або пізніше. Війська готуються до відбиття ворожої атаки.

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