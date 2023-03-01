"Хворі люди з хворими думками": експерт прогнозує нову хвилю мобілізації в Росії

Коваленко підкреслив, що росіянам щомісяця потрібно мобілізовувати від 50 до 100 тисяч чоловік, щоб компенсувати втрати.

Коваленко прогнозує нову хвилю мобілізації в Росії / Telegram, скріншот

Через приголомшливі втрати на війні в Україні країна-агресорка Росія вже у березні може оголосити нову хвилю мобілізації. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"А що йому (Путіну – ред.) заважає оголосити мобілізацію? Вони можуть її назвати як завгодно, наприклад, не загальною репресивною мобілізацією, а придумати якусь іншу назву – гуманітарна мобілізація, обмежена мобілізація тощо. Вони – хворі люди з хворими думками. Чому росіянам потрібна мобілізація? Їм сьогодні щомісяця потрібно мобілізовувати від 50 до 100 тисяч для того, щоб, по-перше, компенсувати втрати, яких вони щомісяця зазнають у зоні бойових дій, по-друге, для того, щоб створювати нові підрозділи та ударні угруповання, без яких неможливо здійснювати наступальні дії або навіть утримання позицій", - розповів Коваленко.

За його словами, без такої кількості російським окупаційним військам неможливо далі продовжувати цю війну. А це можливо зробити виключно тоді, коли триває загальна або часткова мобілізація.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

"Отже, так чи інакше, росіяни будуть змушені це зробити, тому що до березня у них значно зменшиться ресурс, який вони накопичували для цього великого наступу. Бо біля Вугледара сьогодні триває вже друга хвиля наступу на місто за рахунок того, що повністю знищені підрозділи 40-ї, 155-ї ОБРМП та інших. Зараз вони насичили підрозділи частково мобілізованими і починають наново. Але усе це – ресурс, який виснажується, тож його за місяць вже треба буде замінювати. І це не тільки на напрямку Вугледара, а й на інших. Отже, березень може стати місяцем, коли буде оголошено нову мобілізацію в Росії", - зазначив експерт.

Нагадаємо, нещодавно західне авторитетне видання The New York Times писало, що диктатор Володимир Путін незабаром планує оголосити нову хвилю мобілізації в країні-агресорці Росії.

"Представники американської розвідки кажуть, що отримують свідчення того, що незабаром він (Путін – ред.) може мобілізувати ще більше росіян в армію, додавши сотні тисяч до 300 тисяч вже призваних", - повідомляють журналісти.

Джерела NYT також припускають, що президент Росії представить війну в Україні "як битву за відновлення російських історичних земель".

Як зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, у березні російські окупанти зазнають рекордних втрат в боях з ЗСУ.

"Середньодобове знищення російських окупантів дійсно було рекордним у лютому, але особливості тривалості місяця не дозволили йому стати рекордним. На мій погляд, за такими показниками, березень однозначно повинен показати рекордний показник втрат російських окупаційних військ, на тлі зменшення втрат ББМ і, можливо, інших типів техніки і озброєнь", - сказав він.

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