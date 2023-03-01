УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Хворі люди з хворими думками": експерт прогнозує нову хвилю мобілізації в Росії

1 березня 2023, 23:20
Коваленко підкреслив, що росіянам щомісяця потрібно мобілізовувати від 50 до 100 тисяч чоловік, щоб компенсувати втрати.
Российские военные, Александр Коваленко
Коваленко прогнозує нову хвилю мобілізації в Росії / Telegram, скріншот

Через приголомшливі втрати на війні в Україні країна-агресорка Росія вже у березні може оголосити нову хвилю мобілізації. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"А що йому (Путіну – ред.) заважає оголосити мобілізацію? Вони можуть її назвати як завгодно, наприклад, не загальною репресивною мобілізацією, а придумати якусь іншу назву – гуманітарна мобілізація, обмежена мобілізація тощо. Вони – хворі люди з хворими думками. Чому росіянам потрібна мобілізація? Їм сьогодні щомісяця потрібно мобілізовувати від 50 до 100 тисяч для того, щоб, по-перше, компенсувати втрати, яких вони щомісяця зазнають у зоні бойових дій, по-друге, для того, щоб створювати нові підрозділи та ударні угруповання, без яких неможливо здійснювати наступальні дії або навіть утримання позицій", - розповів Коваленко.

За його словами, без такої кількості російським окупаційним військам неможливо далі продовжувати цю війну. А це можливо зробити виключно тоді, коли триває загальна або часткова мобілізація.

відео дня

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

"Отже, так чи інакше, росіяни будуть змушені це зробити, тому що до березня у них значно зменшиться ресурс, який вони накопичували для цього великого наступу. Бо біля Вугледара сьогодні триває вже друга хвиля наступу на місто за рахунок того, що повністю знищені підрозділи 40-ї, 155-ї ОБРМП та інших. Зараз вони насичили підрозділи частково мобілізованими і починають наново. Але усе це – ресурс, який виснажується, тож його за місяць вже треба буде замінювати. І це не тільки на напрямку Вугледара, а й на інших. Отже, березень може стати місяцем, коли буде оголошено нову мобілізацію в Росії", - зазначив експерт.

Нагадаємо, нещодавно західне авторитетне видання The New York Times писало, що диктатор Володимир Путін незабаром планує оголосити нову хвилю мобілізації в країні-агресорці Росії.

"Представники американської розвідки кажуть, що отримують свідчення того, що незабаром він (Путін – ред.) може мобілізувати ще більше росіян в армію, додавши сотні тисяч до 300 тисяч вже призваних", - повідомляють журналісти.

Джерела NYT також припускають, що президент Росії представить війну в Україні "як битву за відновлення російських історичних земель".

Як зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, у березні російські окупанти зазнають рекордних втрат в боях з ЗСУ.

"Середньодобове знищення російських окупантів дійсно було рекордним у лютому, але особливості тривалості місяця не дозволили йому стати рекордним. На мій погляд, за такими показниками, березень однозначно повинен показати рекордний показник втрат російських окупаційних військ, на тлі зменшення втрат ББМ і, можливо, інших типів техніки і озброєнь", - сказав він.

Вас може зацікавити:

мобілізація війна в Україні війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:12

День ангела в березні 2023 за церковним календарем: хто відзначить іменини

00:10

Їх шукають всі городники: 5 найбільш врожайних сортів томатів, які захоплюють своїм смакомВідео

01 березня, середа
23:59

"Послухайте, що він несе": Блінкен вважає неприйнятною маячню Путіна про "нові територіальні реалії"Відео

23:20

"Хворі люди з хворими думками": експерт прогнозує нову хвилю мобілізації в РосіїВідео

22:59

У Росії є 4 "козирі": Подоляк розповів, на що сподівається ПутінВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:21

Мінус один старий холостяк: голлівудська зірка Джон Гемм вперше одружується

22:20

Місячний посівний календар на березень: кращі дні для посіву багатого городу

22:18

Шольц вразив заявою про війну в Україні та війська РФВідео

22:15

Чим шкідливий еспресо: дивовижні побічні ефекти

Реклама
21:43

Кремль розглядає сценарії призупинення війни в Україні: Данілов розкрив плани окупантівВідео

21:32

Зірка серіалу "Друзі" припиняє акторську кар'єру через невиліковну хворобу

21:17

РФ вдарила ракетами по Україні: потужні вибухи пролунали в Полтавській областіВідео

21:14

Влаштовують побоїща і носять павуків: в Україні масово поширюється небезпечний рух ПВК РеданВідео

20:37

Передбачив трагедію в Туреччині: сейсмолог заявив про "мегаземлетрус" в Росії в березніВідео

20:32

Іван Яковина. Чим закінчиться битва за БахмутВідеоблоги

20:30

Місячний календар на березень 2023: загострення хвороб, заздрість і дні для освідчень

20:29

РФ намагається "кусати" українську оборону: окупанти змінили тактику - полковникВідео

20:23

"Це неможливо": Коваленко пояснив, чому у 2023 році Україна не зможе повернути кордони 1991 рокуВідео

20:15

ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця серпня, слідом завалиться фронт РФ на Донбасі - ХоджесВідео

20:12

Знайшла заміну Добриніну: Даша Квіткова розповіла, хто обсипає її квітами

Реклама
19:29

Гороскоп Таро на березень 2023: Козерогам - підступи, Водоліям - безсоння, Рибам - конфліктВідео

19:27

Оприлюднено нові зарплати ЗСУ: скільки отримуватимуть захисники у 2023 роціВідео

19:20

Путінська Росія стала слабкою, починається боротьба за АрктикуПогляд

19:11

"Росіяни прорвали нашу оборону": Жданов повідомив про критичну ситуацію в БахмутіВідео

18:56

Сі Цзіньпін назвав головну позицію Китаю щодо війни Росії проти УкраїниВідео

18:47

"Бавовна" на аеродромі Мачулищі: Лукашенко "наїхав" на Путіна - ШейтельманВідео

18:46

"Була в мене парова машина": хто виконує головний хіт українського TikTok і що про неї відомоВідео

18:06

Хотів помилування: ЗСУ ліквідували колишнього путінського депутата-зекаВідео

17:56

Навіщо 3 березня готували страви з вівсянки: прикмети і що не можна робитиВідео

17:55

Китайський гороскоп на березень 2023: Бикам - нові починання, Драконам - подорожіВідео

17:45

Холодильник буде сяяти: прості лайфхаки з оцтом і содоюВідео

17:40

Тімур Мірошниченко розкритикував українців за коротку пам'ять, а Лободу - за мовчання

17:35

Мета Путіна - "знищити" Україну, він не збирається виводити війська - МЗС НімеччиниВідео

17:24

Поля усіяні трупами та залишками техніки: РФ програла найбільшу танкову битву під Вугледаром - NYTВідео

17:14

З чим поєднувати сірі речі, щоб не перетворитися в сіру мишу: так роблять стильні модниціВідео

16:51

Популярна українська спортсменка обірвала спілкування з мамою через її позиціюВідео

16:43

Які свята в березні 2023: православний календар на перший місяць весни

16:42

Україна може у 2023 році повернути Маріуполь - експертВідео

16:31

В Україні різко потеплішає: синоптик назвав датуВідео

15:47

На Росію чекає "чорна діра" або "болото" із розпадом за 2-5 років: політолог назвав сценарійВідео

Реклама
15:36

"Заробити в РФ вона не проти": Вайкуле покликали розважити бізнесмена на корпоративіВідео

15:29

"Старість - не радість": молода дружина Віктора Павлика "затролила" чоловіка

15:21

Що побачили першим: тест по картинці розкриє справжню скнаруВідео

15:19

Дантес спробував виправдати Потапа за пісню про волонтерів, яка обурила Мережу

15:12

Депутата Київради від "Слуги Народу" Трубіцина досі не виключили з фракціїї попри затримання за хабар у 1,26 млн грн

15:12

Досвідчені городники заливають моркву солоною водою: результат перевершує всі очікування

15:06

Чим підгодувати цибулю, щоб добре росла: прості поради для всіх дачників

15:01

Шакіра побажала коханці чоловіка відправитися в пекло

14:55

Як без зайвих зусиль обробити тушку курки: фантастичні секрети, які здивують своєю простотоюВідео

14:47

Це не "жест доброї волі": експерт пояснив, чому окупанти тікають з лівого берега ХерсонщиниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти