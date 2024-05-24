РФ оголосить нову хвилю мобілізації: Financial Times дізналася деталі та терміни

Два роки тому агресор Росія вже оголошувала про мобілізацію 300 тисяч осіб, що викликало серйозні хвилювання в її суспільстві, нагадали журналісти.

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Путін зібрався набрати більше військових для окупаційних операцій в Україні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Росія до кінця 2024-го або початку 2025-го року буде змушена оголосити нову хвилю мобілізації. За минулий рік росіяни завербували понад 385 тисяч окупантів, проте їм не вистачає людей для подальших військових операцій.

Як повідомляє Financial Times, командування окупантів РФ після 2022 року, коли через осінню мобілізацію 300 тисяч людей у її суспільстві з'явилися серйозні хвилювання, вирішила змінити схему і заманювати чоловіків на війну вмовляннями підписати контракт.

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За даними журналістів, росіяни могли набирати 30-40 тисяч нових солдатів на місяць. За 2023 рік вони завербували понад 385 тисяч військових.

"Часткова хвиля мобілізації стане неминучою"

Війська РФ зазнають серйозних втрат на полі бою, але водночас їхня чисельність зараз на 15% більша, ніж у момент повномасштабного нападу на Україну. Ключову роль у посиленні ворога зіграли розміри заробітних плат окупантів.

У статті акцентується увага на тому, що противник спробує зберегти "перевагу на полі бою", але йому не вистачає людей, щоб організувати новий великий наступ.

"До кінця цього року або початку наступного року нова хвиля часткової мобілізації стане неминучою", - підкреслило джерело FT.

Мобілізація в Росії - головні новини за темою:

Глава Кремля Володимир Путін планував набрати ще 420 тисяч військових, повідомляла розвідка Міністерства оборони Великої Британії. У відомстві також уточнювали, що загальна мобілізація може бути хіба що після президентських "виборів".

Пізніше у Британії заявляли про плани Путіна мобілізувати 170 тисяч росіян. Представник Королівства в ООН Фергус Еккерслі заявив, що окупанти зазнають величезних втрат на фронті.

Існує ризик, за якого Росія 2024 року може мобілізувати мільйон осіб і кинути їх на війну в Україну, вважає політолог Тарас Загородній. На його думку, окупанти можуть серйозно посилити тиск, щоб показати Заходу, що, мовляв, потрібно влаштовувати перемовини.

Мобілізація в Росії (з 2022) Мобілізацію в Росії було оголошено 21 вересня 2022 року під час вторгнення Росії в Україну і незабаром після контрнаступу Збройних сил України, який призвів до деокупації всієї території Харківської області на захід від річки Оскол.У 2023 році російська влада продовжила вербування за контрактом в армію, що воює, попутно посилюючи законодавство для набору в неї, повідомляє "Вікіпедія".

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