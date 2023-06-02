"Путін може не усвідомлювати краху": Уоллес закликав готуватися до чого завгодно

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін все ще вірить в нібито "перемогу" над Україною, вважає міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

https://glavred.net/world/putin-mozhet-ne-osoznavat-kraha-uolles-prizval-gotovitsya-k-lyubym-scenariyam-10474975.html Посилання скопійоване

Захід повинен бути готовий до будь-яких сценаріїв у разі краху Росії - Уоллес / Колаж: Главред, фото: gov.uk, скріншот YouTube

Керівник держави-окупанта Росії Володимир Путін, як і раніше, вірить в, мовляв, "перемогу" над Україною, оскільки він задіює у війні все більше своїх військ. Однак Путін може не усвідомлювати масштабів військових проблем Москви аж до краху РФ. Західний світ повинен готуватися до будь-яких сценаріїв у разі падіння Росії. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

В інтерв'ю The Washington Post він розповів про те, що масштаб втрат російських окупаційних військ демонструє – Путін, як і раніше, вірить у нібито "перемогу" над українською державою. Однак директор РФ може не усвідомлювати реальних військових проблем своєї країни до моменту краху.

"Путін, можливо, не отримує точної інформації про військові зусилля і може не усвідомлювати масштабів військових проблем своєї країни до моменту краху або внутрішнього виклику", - вважає Уоллес.

Також Бен Уоллес підкреслив, що в ситуації, що склалася, НАТО і країни Заходу в разі падіння Росії повинні бути готові до будь-яких сценаріїв.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський сказав, що війна триватиме, доки Україна не здобуде перемогу над країною-агресором Росією.

За словами Зеленського, Москва повинна капітулювати і вивести свої окупаційні війська з територій української держави.

Глава Міноборони України Олексій Резніков зазначив, що ЗСУ можуть піти в контрнаступ відразу на декількох ділянках фронту.

На його думку, українська армія не піде на територію Росії, а звільнятиме виключно свої землі.

Сенатор США Ліндсі Грем вважає, що Україна незабаром покаже вражаючі можливості ЗСУ.

Як вважає політик, українські війська вже в поточному році відкинуть російських окупантів і повернуть під свій контроль стратегічно важливі позиції.

Дивіться відео, в якому Маломуж розповів про сценарій перемоги України над Росією:

Інші новини: