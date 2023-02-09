"Є альтернатива": Британія не буде негайно постачати винищувачі Україні – Воллес

На постачання винищувачів може піти кілька місяців, натомість Україна може захищати свій повітряний простір іншими засобами, заявив британський міністр.

Британія не буде негайно постачати винищувачі Україні, заявив Бен Воллес/ Вікіпедія, Twitter Міноборони Великої Британії

Велика Британія не буде намагатися швидко надати Україні винищувачі. Постачання такого виду техніки може зайняти місяці.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес в інтерв’ю BBC. Він наголосив, що натомість його країна зосереджується на забезпеченні Україну альтернативними можливостями повітряної оборони.

Воллес під час виступу на конференції в Римі зазначав, що можна забезпечити повітряну підтримку і підтримку рухомих військ за допомогою ракет дальнього радіусу дії і безпілотників.

За словами британського міністра, було б продуктивніше і більш реалістично, щоб Велика Британія надала винищувачі в довгостроковій перспективі, щоб Україна могла з їхньою допомогою підтримувати свою безпеку після війни з Росією.

"Це не звичайний випадок буксирування літака до кордону. Британія знає, що потрібно Україні, і дуже рада допомогти багатьма способами, намагаючись досягти ефекту. Такого ж ефекту можна досягти, але потенційно в інший спосіб – і не витрачаючи на це місяці", – зазначає міністр оборони Британії.

При цьому Воллес наголосив, що має за обов’язок забезпечити літаками для оборони Велику Британію і НАТО.

Також він відкинув пропозицію колишнього прем'єрміністра Бориса Джонсона щодо можливості надання Україні 100 бойових літаків "Тайфун". Він зазначив, що такі повітряні судна створюються коаліцією різних держав. Тому потрібен дозвіл усіх цих країн для відправки цих літаків в Україну.

Можливість надання винищувачів Україні

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту у Велику Британію обговорив з владою цієї крани, зокрема, постачання бойової авіації. Прем'єрміністр Британії Ріші Сунак підтвердив, що поставки бойової авіації вже є частиною переговорів. За його словами, коли йдеться про допомогу Україні, "можливо все".

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше зазначав, що Захід протягом декількох тижнів ухвалить рішення щодо надання Україні бойової авіації. Київ зможе розраховувати і на отримання ракет дальністю пуску 200-300 кілометрів після того, як США схвалили передачу GLSDB з бойовим радіусом 150 км.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна, схоже, зможе вирішити питання з постачаннями винищувачів і далекобійної зброї. Він зазначив, що деталі та ключові питання повинні бути оприлюднені пізніше.

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