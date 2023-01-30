РФ "більше не буде принижена": перед вторгненням в Україну Герасимов погрожував Воллесу

Бен Воллес 11 лютого відвідав Москву, щоб зустрітися з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу.

Валерій Герасимов, Володимир Путін і Сергій Шойгу / kremlin.ru

Стали відомі нові подробиці переговорів між представниками РФ і Великобританії напередодні російського вторгнення в Україну.

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив міністру оборону Великобританії Бену Воллесу, що Росія "більше ніколи не буде принижена". Про це глава британського оборонного відомства розповів у документальному фільмі BBC Путін проти Заходу.

Воллес уточнив, що 11 лютого він відвідав Москву, щоб зустрітися з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу.

При цьому в Москві британський міністр отримав запевнення, що Росія не збирається вторгнутися в Україну.

Однак обидві сторони знали, що це брехня, пишуть британські журналісти.

За словами Уоллеса, зустріч була як "демонстрація залякування або сили, тобто: я збираюся збрехати тобі, ти знаєш, що я брешу, і я знаю, що ти знаєш, що я брешу, і я все ще буду брехати тобі".

"Я думаю, що мова йшла про те, щоб сказати: "Я потужний", — пояснив він.

Після закінчення зустрічі Герасимов сказав, що "ніколи більше ми не будемо принижені", додав Воллес.

Раніше екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що напередодні вторгнення Росії в Україну російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови погрожував ракетним ударом.

Телефонна розмова відбулася у лютому 2022 року, а коментар Путіна пролунав після попередження Джонсона про те, що війна в Україні матиме катастрофічні наслідки.

Нагадаємо, Борис Джонсон назвав українського лідера Володимира Зеленського "дуже сміливим хлопцем". Він припустив, що без Зеленського історія війни Росії проти України могла бути іншою.

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