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У США анонсували "вражаючий" контрнаступ ЗСУ найближчими днями - Politico

Ангеліна Підвисоцька
31 травня 2023, 09:22 оновлено 31 травня, 09:40
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Сенатор Ліндсі Грем переконаний, що до кінця року ЗСУ зможуть витіснити РФ.
Ліндсі Грем, ВСУ
ЗСУ скоро підуть у контрнаступ / Колаж: Главред, фото: фото: 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу, Офіс президента

Український контрнаступ розпочнеться "найближчими днями" і ЗСУ продемонструють "вражаючу" силу. Про це заявив американський сенатор Ліндсі Грем після відвідин Києва, повідомляє Politico.

Він зазначив, що президент України і його команда нібито розповіли про свої плани щодо контрнаступу, після початку якого росіян "чекає грубе пробудження".

"Найближчими днями ви побачите досить вражаючу демонстрацію сили з боку українців", - сказав Грем.

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Він стверджує, що ЗСУ вже розпочали "формувальні операції", які розтягують оборону окупантів. Грем переконаний, що до кінця року Україна зможе витіснити РФ і повернути деякі стратегічно важливі місця.

Контрнаступ ВСУ

Нагадаємо, що Подоляк повідомив, що армія України почала контрнаступ. Україна використовуватиме озброєння Заходу для ударів по позиціях окупантів Росії у Криму і на Донбасі, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

У ЗСУ розповіли про новий "сюрприз" для окупантів під Бахмутом. Водночас він наголосив на тому, що ситуація в Бахмуті залишається складною, адже окупанти застосовують велику кількість артилерії. Окупанти вже дізналися про один "сюрприз" від ЗСУ.

Україна отримала все для початку контрнаступу. Сполучені Штати готові підтримати навчання пілотів повітряних сил ЗСУ на винищувачах F-16, сказав радник Байдена з питань нацбезпеки Джон Салліван.

"Вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. Використовуючи принцип активної оборони, бійці ЗСУ вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом.

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війна в Україні вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
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