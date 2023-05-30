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Імовірність заходу ЗСУ на територію РФ: Резніков про сценарій контрнаступу

Олексій Тесля
30 травня 2023, 12:58 оновлено 30 травня, 13:11
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ЗСУ не мають наміру атакувати прикордонні території Росії, підкреслив міністр оборони.
Олексій Резніков, ВСУ
Олексій Резніков розповів про сценарій контрнаступу ЗСУ / 28-а ОМБр, УНІАН

Підрозділи Збройних сил України можуть піти у контрнаступ відразу в декількох місцях фронту, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, контрнаступ ЗСУ може початися як на півдні, так і на сході. Свою думку він висловив в інтерв'ю Funke Mediengruppe.

При цьому глава Міноборони підкреслив, що ЗСУ не мають наміру атакувати прикордонні території Росії, підкреслюючи дотримання українською стороною міжнародних норм і принципів.

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Він пояснив, що Україні не "потрібна російська земля", а потрібні "хороші відносини" з РФ, додавши, що Україна не має наміру нападати на територію РФ.

Підготовка контрнаступу ЗСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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