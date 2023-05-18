РФ хоче вдарити по західних об'єктах інфраструктури: Уоллес назвав зброю, яку застосує Путін

Міністр оборони Британії заявив, що західні об'єкти критичної інфраструктури потребують захисту.

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РФ може атакувати об'єкти критичної інфраструктури України / Колаж: Главред, фото: gov.uk/government, ua.depositphotos.com

Росія може планувати атаки на критичну інфраструктуру заходу. Для цього у країни-агресора є спеціальна зброя. Про це заявив міністра оборони Британії Бен Уоллес, повідомляє The Guardian.

РФ може використовувати спеціальну військово-морську програму, за допомогою якої можна спостерігати за об'єктами критично важливої інфраструктури та атакувати їх.

"У Росії є намір і можливість націлитися на критичну національну інфраструктуру Заходу ... У них є ряд підводних човнів і інших одиниць обладнання, кораблі-шпигуни і все інше, спеціально призначене для цих цілей", - сказав Бен Уоллес.

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Він додав, що зараз такі об'єкти потребують серйозного захисту.

Раніше Бен Уоллес заявляв, що Росія може вдатися до застосування хімічної зброї, якщо Збройні Сили України здійснять успішний контрнаступ і звільнять тимчасово окуповані території. Уоллес підкреслив, що світ повинен бути насторожі щодо поведінки російських військових і диктатора Путіна.

Нещодавно Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що розв'язана країною-агресором Росією війна проти України може завершитися вже до зими. Секретар РНБО звернув увагу на те, що план України полягає у звільненні всіх захоплених територій від терористів, які напали на нас.

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