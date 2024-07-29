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Намагається створити антизахідну коаліцію: в ISW пояснили, як Путін використав День ВМФ

Анна Ярославська
29 липня 2024, 07:45оновлено 29 липня, 10:00
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У військово-морському параді в Санкт-Петербурзі взяли участь кораблі ВМС Китаю, Алжиру та Індії.
Путін, день ВМФ
Путін використав День ВМФ Росії у своїх цілях / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля

Країна-агресор Росія використала святкування Дня ВМФ, щоб продемонструвати відносини з низкою держав у рамках зусиль зі створення нібито очолюваної РФ групи країн для об'єднання проти Заходу.

Як ідеться у звіті Інституту вивчення війни, кораблі ВМС Китаю, Алжиру та Індії взяли участь у головному військово-морському параді в Санкт-Петербурзі, а представники 31 держави, зокрема Азербайджану, Венесуели, В'єтнаму, Куби, Лівії, М'янми, Сирії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів і Південної Африки, взяли участь у заходах у Санкт-Петербурзі.

Заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін зустрівся з командувачем ВМС Народно-визвольної армії Китаю Ху Чжунміном і обговорив з ним співпрацю між Росією і КНР у військово-морській сфері.

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Фомін також зустрівся з командувачем ВМС М'янми Він Хтейном, щоб обговорити подальше військово-морське співробітництво між М'янмою та Росією.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Малайзії Мохамадом Хасаном у Куала-Лампурі 28 липня і домовився про розширення російсько-малайзійських дипломатичних контактів.

Росія останнім часом активізувала свою співпрацю з низкою цих держав, включно з Венесуелою, Кубою, Індією та В'єтнамом.

Втрати ВМФ РФ у війні в Україні

У розпорядження українських партизанів потрапили документи, що підтверджують втрату боєздатності 810 окремої гвардійської бригади морської піхоти ворога. Там відкрили таку кількість вакантних посад, наче це новостворений підрозділ.

Речник Військово-Морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук пояснив, що ворог хвалиться можливостями свого військово-морського флоту, не маючи навіть активного виробництва кораблів.

"У них чотири флоти і Каспійська флотилія, чисто технічно у них тепер три флоти і дві флотилії. Чорноморська, не маючи корабля першого рангу, технічно вважається флотилією. Державне замовлення вони нібито роблять, наскільки його виконують і з яким відставанням - це вже інше питання. Один із двох атомних крейсерів, який у них є флагманом військово-морського флоту так званої Російської Федерації, вони однакового проєкту. Один збиралися списувати ще того року, а другий 25 років поспіль перебуває в ремонті, приблизно в такому стані, як "Адмірал Кузнєцов". Якщо пам'ятаєте, у них є такий авіаносний крейсер, який вони вкрали, до речі, в 90-ті в нас, так само зайшов після свого турне і там у принципі й залишається. Тому немає перспектив, немає розвитку - це головне", - сказав Плетенчук.

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога

Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ.

У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи.

У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря.

Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

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