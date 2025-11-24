Трамп провів переговори з Сі Цзіньпіном - що говорили про Україну

Лідери США та КНР провели телефонну розмову, під час якої обговорювали відносини між двома країнами, ситуацію в Україні та шляхи досягнення миру.

https://glavred.net/world/tramp-provel-peregovory-s-si-czinpinom-chto-govorili-ob-ukraine-10718438.html Посилання скопійоване

Трамп провів переговори з Сі Цзіньпіном / Колаж: Главред, фото: Білий дім, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Трамп провів розмову з главою КНР

Сі Цзіньпін наголосив на важливості вирішення війни РФ проти України "в корені"

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером КНР Сі Цзіньпіном. В рамках переговорів, зокрема, обговорювалась тема війни Росії проти України. Про це пише центральне телебачення КНР.

Сі Цзіньпін підкреслив, що минулого місяця успішний саміт у Пусані в Південній Кореї приніс багато важливих узгоджених результатів. Вони задали новий напрям і надали поштовх стабільному розвитку відносин між Китаєм та США, а також стали позитивним сигналом для світу. Після пусанської зустрічі взаємини між двома країнами залишаються переважно стабільними й конструктивними, що отримало схвальну оцінку як у самих державах, так і на міжнародному рівні.

відео дня

"Це ще раз доводить, що принцип "співпраця приносить користь обом сторонам, а конфронтація шкодить обом" неодноразово підтверджувався на практиці, а реальність "взаємних досягнень і спільного процвітання" є відчутною і видимою. Обидві сторони повинні підтримувати цю динаміку, дотримуватися правильного напрямку, відстоювати рівність, повагу та взаємну вигоду, розширювати перелік питань для співпраці та скорочувати перелік проблем, прагнути до більш позитивного прогресу, відкривати нові можливості для співпраці між Китаєм і США та приносити більшу користь народам обох країн і всьому світу", - вказав глава КНР.

Він також окреслив позицію Китаю щодо Тайваню, наголосивши, що його повернення є невід’ємною частиною післявоєнної системи міжнародної безпеки.

У свою чергу, Дональд Трамп зазначив, що сторони активно впроваджують рішення, ухвалені під час переговорів у Пусані. Він визнав вагомий внесок Китаю у перемогу у Другій світовій війні та зазначив, що США усвідомлюють значущість тайванського питання для Пекіна.

"Два глави держав також обговорили кризу (так в КНР називають вторгнення РФ до України, - ред.) в Україні. Сі підкреслив, що Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що всі сторони будуть і надалі зменшувати свої розбіжності та якнайшвидше досягнуть справедливої, тривалої та обов'язкової мирної угоди, щоб вирішити кризу в корені", - зазначають китайські ЗМІ.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Чому Китай зацікавлений у поразці України - думка експерта

Як писав Главред, директор Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара наголосив, що Пекін діє послідовно та стратегічно: демонструє власний суверенітет, посилює вплив у регіоні й не планує поступатися Заходу. Більше того, Китай не зацікавлений у перемозі України.

За його словами, якщо Київ здобуде перемогу, це стане сигналом для світу про готовність жорстко реагувати на можливу китайську агресію проти Тайваню — як шляхом підтримки Тайбея, так і запровадженням санкцій проти Пекіна.

"[Китай, - ред.] не піде на поступки. Ба більше - в інтересах Пекіна, щоб Захід (читай: Україна) не переміг у війні. Адже перемога України означатиме, що будь-які агресивні дії Китаю проти Тайваню зустрінуть щонайменше аналогічну реакцію світу: підтримку Тайваню і накладення санкцій на Китай", - зазначив дипломат.

Політика Китаю щодо війни РФ проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Вашингтоні дедалі більше розуміють, що спроби відірвати Росію від Китаю не спрацюють, тож США переглядають свою переговорну стратегію. Про це заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Він наголосив, що Китай фактично готується до війни, і це у США добре усвідомлюють. Компромісу не буде, оскільки КНР занурюється у кризу надвиробництва, а Сполучені Штати останні пів року послідовно руйнують її ринки збуту, спонукаючи колишніх партнерів Китаю переходити в економічну орбіту США.

Окремі експерти та світові лідери вважають, що однією з небагатьох держав, здатних вплинути на рішення Росії припинити війну проти України, є саме Китай. Голова Комітету економістів України Андрій Новак підтвердив, що Пекін справді має такі важелі, однак навряд чи активно їх застосовуватиме.

Інші новини:

Про персону: Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред