Українці будуть без світла до 10 годин: нові графіки відключень на 25 листопада

Графіки вимкнення світла діятимуть протягом усієї доби.

Графіки вимкнення світла на 25 листопада / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Головне:

25 листопада в усіх регіонах України вимикатимуть світло

Графіки діятимуть з 00:00 до 23:59

Обсяг відключень - від 0,5до 2,5 черг

У вівторок, 25 листопада, в усіх регіонах України обмежуватимуть споживання електроенергії. Графіки відключень світла діятимуть впродовж всієї доби. Про це повідомило Укренерго.

За даними компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Для промислових споживачів та населення світло вимикатимуть з 00:00 до 23:59. Водночас обсяг погодинних відключень скоротили до 0,5-2,5 черг.

Також в Укренерго наголосили, що час та обсяг обмежень можуть змінюватися. За актуальною інформацією варто слідкувати на офіційних сторінках обленерго.

Черги відключень / Інфографіка: Главред

Що буде зі світлом взимку - прогноз голови Укренерго

Голова Укренерго Віталій Зайченко прогнозує, що ситуація зі світлом взимку може покращитися, адже енергетики активно працюють над відновленням об’єктів. Він зазначив, що графіки відключень можуть змінюватися протягом сезону.

"Можу тільки запевнити, що ми як оператор системи передачі, разом із власниками об'єктів генерації - робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", - додав Зайченко.

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 24 листопада російські окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині, оскільки там без світла опинилося понад 60 тис. споживачів.

Раніше Міненерго повідомило, що Південноукраїнська та Хмельницька АЕС відновили повну роботу після зниження потужності через російські атаки.

Прем'єрка Юлія Свириденко запевняла, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства та компанії вже отримали відповідні завдання.

Про компанію: Укренерго ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

