Українці купують пачками: в магазинах різко впали ціни на базові продукти

Ціна на одні з найбільш дорогих молочних товарів змінилася.

Наскільки в Україні змінилися ціни на масло та кисломолочний сир / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Головне:

В Україні знизили ціни на деякі молочні продукти

Масло сьогодні можна купити менш ніж за 110 гривень

Ціни на продукти в Україні змінюються ледь не щодня. Наприклад, деяка молочна продукція, станом на сьогодні, 24 листопада, здивувала покупців ціною, але приємно.

Як свідчать дані на сайті Мінфін, окремі молочні товари знизились у ціні у порівнянні з середньомісячними показниками за жовтень. Мова йде про масло та кисломолочний сир.

Як змінилися ціни на молочку в супермаркетах

Масло "Селянське 72,5%" українці в жовтні купували в середньому по 119,14 гривні за 200 грамів. Сьогодні ж ціна на таку саму пачку масла становить 118,05 гривні.

Більш помітно подешевшало масло "Яготинське 73%". 200 грамів цього продукту минулого місяця у супермаркетах коштували 114,95 гривні. Однак вже 24 листопада покупці віддадуть за пачку такого масла в середньому 105,32 гривні.

Подешевшав у супермаркетах і кисломолочний сир "Простонаше 9%". За 300 грамів продукту українцям доведеться заплатити в середньому 92,40 гривні, тоді як минулого місяця середньомісячна ціна на такий сир становила 93,09 гривні.

Які продукти в Україні можуть подорожчати у найближчий час

Главред писав, що за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, відключення електроенергії однозначно впливають на ціни на продукти харчування.

"Виробництва м'яса, яєць, молочних продуктів і хліба працюють із найбільшою прив'язкою до електроенергії. Якщо на підприємстві немає генератора, воно змушене або скорочувати виробництво, або зупиняти його", - підкреслив він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що середня ціна за кілограм копченої ковбаси одного з популярних виробників в Україні перевищує середньомісячну ціну за жовтень аж на 77,91 гривні.

Раніше повідомлялося, що через раптове зростання ціни за кілограм більш як на 100 гривень в українських супермаркетах, твердий сир для деяких покупців став розкішшю.

Напередодні стало відомо, що ціни на тепличні огірки в Україні знову зросли. Наразі на українському ринку відчувається дефіцит пропозиції якісних огірків. Саме цей факт і спричинив подальше зростання цін у даному сегменті.

