Де мощі Ярослава Мудрого і навіщо вони РФ: у Софії Київській відповіли

Дар'я Пшеничник
24 листопада 2025, 13:27
Мощі Ярослава Мудрого давно не дають спокою росіянам.
Чому Росії потрібні мощі Ярослава Мудрого / Колаж: Главред, фото: УНІАН, museumsun.org

Ключове:

  • Що сталося з мощами Ярослава Мудрого і чому слід веде до США
  • Що сталося після смерті Ярослава Мудрого

Мощі київського князя Ярослава Мудрого, одного з найвизначніших правителів Руси-України, ймовірно перебувають у Сполучених Штатах. Про це розповіла генеральна директорка заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська, наголосивши, що існують документальні підтвердження їхнього перенесення до американської церкви ще у ХХ столітті.

Документи та свідчення

У 2017 році українська делегація відвідала США, де було зафіксовано свідчення старости громади Михайла Герца про те, як мощі та ікона були перенесені й зберігалися у храмі. За словами Куковальської, ці матеріали є важливим доказом.

Поступове повернення святинь

У 2023 році президент Володимир Зеленський заявив про домовленість щодо повернення Україні ікони Миколи Мокрого. На питання про можливість передачі мощей музейники отримали відповідь: процес відбуватиметься "крок за кроком".

Російські спроби привласнити історію

Мощі Ярослава Мудрого давно стали об’єктом інтересу Росії. За словами Куковальської, росіяни навіть пропонували викупити їх за 2 мільйони доларів, адже прагнуть матеріальної основи для підтвердження власної версії історії. Вона наголошує: місце Ярослава та його батька Володимира - у Києві, столиці Руси-України, а не біля кремлівських стін.

Таємниці саркофага

У 2009 році в Софії Київській було відкрито саркофаг Ярослава Мудрого. Поруч із його останками знайшли чоловічий череп і частини жіночого скелета. Шведські дослідники переконані, що це останки принцеси Інгерди - дружини князя. Вчені з кількох країн планували відтворити зовнішність Ярослава за допомогою комп’ютерної графіки та уточнити дату поховання.

Пізніше у 2021 році відтворити справжнє обличчя Ярослава Мудрого взялися автори проєкту "Україна. Повернення своєї історії" на телеканалі "1+1". Але з'ясувалось, що його останки зникли з храму у центрі столиці.

Під час пошуків дослідники знаходили чимало доказів того, що реконструкція обличчя хибна. Українцям десятиліттями вкладали у голови іншу історію.

30 науковців - криміналісти, археологи та антропоги - шукали відповідей в секретному архіві Ватикану, підземеллях. Таємниці історії завели їх до Росії та Америки. Команда зуміла повернути справжнє обличчя князю за пів року досліджень.

Дивіться відео про Ярослава Мудрого та привласнення Росією української історії:

