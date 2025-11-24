Де мощі Ярослава Мудрого і навіщо вони РФ: у Софії Київській відповіли

Мощі Ярослава Мудрого давно не дають спокою росіянам.

Чому Росії потрібні мощі Ярослава Мудрого / Колаж: Главред, фото: УНІАН, museumsun.org

Що сталося з мощами Ярослава Мудрого і чому слід веде до США

Що сталося після смерті Ярослава Мудрого

Мощі київського князя Ярослава Мудрого, одного з найвизначніших правителів Руси-України, ймовірно перебувають у Сполучених Штатах. Про це розповіла генеральна директорка заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська, наголосивши, що існують документальні підтвердження їхнього перенесення до американської церкви ще у ХХ столітті.

Документи та свідчення

У 2017 році українська делегація відвідала США, де було зафіксовано свідчення старости громади Михайла Герца про те, як мощі та ікона були перенесені й зберігалися у храмі. За словами Куковальської, ці матеріали є важливим доказом.

Поступове повернення святинь

У 2023 році президент Володимир Зеленський заявив про домовленість щодо повернення Україні ікони Миколи Мокрого. На питання про можливість передачі мощей музейники отримали відповідь: процес відбуватиметься "крок за кроком".

Російські спроби привласнити історію

Мощі Ярослава Мудрого давно стали об’єктом інтересу Росії. За словами Куковальської, росіяни навіть пропонували викупити їх за 2 мільйони доларів, адже прагнуть матеріальної основи для підтвердження власної версії історії. Вона наголошує: місце Ярослава та його батька Володимира - у Києві, столиці Руси-України, а не біля кремлівських стін.

Таємниці саркофага

У 2009 році в Софії Київській було відкрито саркофаг Ярослава Мудрого. Поруч із його останками знайшли чоловічий череп і частини жіночого скелета. Шведські дослідники переконані, що це останки принцеси Інгерди - дружини князя. Вчені з кількох країн планували відтворити зовнішність Ярослава за допомогою комп’ютерної графіки та уточнити дату поховання.

Пізніше у 2021 році відтворити справжнє обличчя Ярослава Мудрого взялися автори проєкту "Україна. Повернення своєї історії" на телеканалі "1+1". Але з'ясувалось, що його останки зникли з храму у центрі столиці.

Під час пошуків дослідники знаходили чимало доказів того, що реконструкція обличчя хибна. Українцям десятиліттями вкладали у голови іншу історію.

30 науковців - криміналісти, археологи та антропоги - шукали відповідей в секретному архіві Ватикану, підземеллях. Таємниці історії завели їх до Росії та Америки. Команда зуміла повернути справжнє обличчя князю за пів року досліджень.

