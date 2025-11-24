Швеція зробила категоричну заяву щодо окупації українських територій Росією

Глава МЗС Швеції заявила, що оскільки Росія не змінила своєї позиції, Швеція та ЄС також не змінять своєї.

Швеція не визнає російськими окуповані території україни / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Марія Мальмер Стенергард Х

Коротко про головне:

Швеція не визнає жодної окупації українських територій Росією

Також країна не підтримує обмеження для Збройних Сил України.

Оскільки Росія не змінила своєї позиції, Швеція та ЄС також не змінять своєї

Глава МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що Швеція не визнає російську окупацію й анексію жодної частини України.

Вона наголосила, що кордони не можуть змінюватися силою, а Україна має повне право на оборону. Про це повідомляє The Guardian.

Стенергард зазначила, що Україна неодноразово заявляла про готовність погодитися на повне та беззастережне припинення вогню і розпочати переговори про мирне врегулювання, але Росія цього не зробила.

"Оскільки Росія не змінила своєї позиції, Швеція та ЄС також не змінили своєї. Наша позиція залишається незмінною: для досягнення справедливого і тривалого миру кордони не можуть бути змінені силою", - акцентувала глава МЗС країни.

Вона наголосила, що всі наразі тимчасово окуповані Росією території залишаються українськими.

"Дозвольте мені чітко заявити, що Швеція не визнає незаконну анексію Криму чи будь-якої іншої частини території України Росією. Ми не будемо винагороджувати агресію", - зазначила Стенергард.

Також міністерка додала, що не може бути обмежень для Збройних Сил України.

"Угода, яка включає ці основні елементи, яка по-справжньому поважає суверенітет України і має підтримку її народу - матиме нашу підтримку. Але доки триває російська агресія, Швеція має чіткий двопунктовий план щодо зміцнення України та ослаблення Росії. Ви можете розраховувати на нашу підтримку", - підсумувала вона.

Чи погодиться Україна на мирний план США - думка експерта

Запропонований варіант угоди не можна розглядати як справжній компроміс, адже він фактично передбачає лише заморожування війни. так вважає експерт Валерій Клочок із Центру громадської аналітики "Вежа". На його думку, така мирна угода навряд чи буде взаємовигідною.

Водночас, Київ може погодитися на неї здебільшого для того, щоб призупинити подальші бойові дії, особливо враховуючи певний прогрес на фронті на користь України.

Мирний план США - останні новини

Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що встановлений Дональдом Трампом термін до четверга, протягом якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким. За його словами, американська адміністрація хоче зберегти темп ухвалення рішень та досягти мети в "розумний термін".

Крім того, українська делегація працює в Женеві над пошуком реальних рішень для завершення війни, відновлення миру та забезпечення довгострокової безпеки. Команда вже надала короткі доповіді про підсумки перших зустрічей і переговорів.

Відомо, що початкова редакція так званого "мирного плану Трампа" містила не 28 пунктів, а 30. Ще два пункти плану могли бути викресленими або засекреченими.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

