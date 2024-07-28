Абсолютно недієздатні: в ВМФ Росії величезні втрати серед офіцерів і сержантів

Командування агресора довело одну з бригад морської піхоти РФ до повної втрати функціонування.

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Окупанти намагаються відновити боєздатність бригади після тотального розгрому / Колаж: Главред, фото: flickr

У розпорядження українських партизан потрапили документи, що підтверджують втрату боєздатності 810 окремої гвардійської бригади морської піхоти ворога. Там відкрили таку кількість вакантних посад, ніби це новостворений підрозділ.

За даними "Атеш" в Telegram, в РФ не залишилось сержантів, офіцерів, заступників командирів, командирів відділень і взводів у всіх напрямках. Це стосується і мінометної батареї та відділення FPV-Дронів, взводів вогневої підтримки, штурмовиків, морської піхоти та зенітно-ракетних відділень.

"Насправді ситуація патова і ми описуємо лише малу частину того, що бачимо у внутрішніх документах окупантів", - йдеться у повідомленні. відео дня

Наразі в "Атеш" констатують, що вказаний підрозділ є недієздатним, адже 70% посад - це заступники командирів і самі командири, без який неможливе функціонування будь-якої армії. Мова навіть не йде про перемогу.

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Втрати росіян у війні в Україні

Нещодавно стало відомо, що Сили оборони України майстерно атакували полігон російських окупантів на Луганщині. Там вдалося ліквідувати купу росіян.

Напередодні втрати країни-агресора в морі досягли таких показників, що у Держдумі країни-агресора Росії депутат Євген Федоров розповів правду про те, що Чорноморський флот хоч зараз і існує фізично, однак повністю розгромлений.

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються штурмувати Часів Яр Донецької області малими групами. Щоразу десятки ворогів сунуть на українські позиції, однак ЗСУ їх ліквідовують. Таким чином втрати у ворога там колосальні.

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