У Путіна похвалили США і заявили, що європейський мирний план "не підходить" РФ

Руслана Заклінська
24 листопада 2025, 17:50оновлено 24 листопада, 18:43
Помічник Путіна заявив, що можливий прямий контакт США і РФ для обговорення деталей мирного плану.
У Путіна похвалили США і заявили, що європейський мирний план 'не підходить' РФ
Помічник Путіна відреагував на мирні плани США і ЄС / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео kremlin.ru

Що сказав помічник Путіна:

  • Росія ознайомлена з одним із варіантів мирного плану США
  • Європейський варіант плану РФ не підходить
  • Частина положень американського плану прийнятна для РФ

Росія отримала один із варіантів мирного плану, розробленого США, але конкретні переговори щодо нього не проводилися. Європейський варіант Кремлю "не підходить". Про це заявив помічник кремлівського лідера Юрій Ушаков, передають росЗМІ.

За його словами, низка положень американського плану, який обговорювався на зустрічі на Алясці, є для Росії прийнятними. Водночас Кремль ознайомлений і з європейським варіантом мирної ініціативи, проте вважає його неконструктивним та таким, що "не підходить" РФ.

Ушаков також заявив, що навколо мирних пропозицій циркулює багато домислів. Москва, як стверджує помічнк Путіна, довіряє лише інформації, отриманій безпосередньо від Вашингтона.

Він також припустив, що США найближчим часом можуть вийти на прямий контакт із Росією для обговорення деталей мирного плану. Однак наразі жодних конкретних домовленостей немає.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Який найгірший сценарій мирної угоди - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в інтерв'ю Главреду прокоментував можливі параметри майбутньої мирної угоди. За його словами, Росія не залишить Крим, Донбас та частину Запорізької і Херсонської областей.

"Вони не віддадуть нам Бердянськ і Маріуполь - це нереально. Заморожування по лінії фронту може бути в Запорізькій області. Десь щось трошки відійдуть - можливо, з Харківщини чи Дніпропетровщини. Але не більше. Буде демілітаризована зона - про яку президент дуже не любить слухати, але до цього все йде. Але це аж ніяк не компроміс, це грабіж серед білого дня. Жодного компромісу немає, тому що йдеться про виняткові інтереси України", - наголосив він.

Експерт підкреслив, що запропонований варіант не є компромісом, а фактично заморожує війну, що завдає шкоди Україні. Київ може погодитися на таку угоду лише для того, щоб війна не тривала далі.

Переговори в Женеві - новини за темою

Нагадаємо, 23 листопада в Женеві пройшла перша зустріч української делегації з держсекретарем США Марко Рубіо та його командою щодо плану завершення війни. За словами глави української делегації Андрія Єрмака, цього ж дня відбудеться друга зустріч за участю європейських партнерів. Остаточні рішення ухвалюватимуть президенти.

Після переговорів у Женеві 23 листопада Україна та США підготували оновлений рамковий документ із можливими шляхами завершення російсько-української війни. Сторони домовилися в найближчі дні продовжити інтенсивну роботу над узгодженими пропозиціями.

Як повідомляв Главред, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не погодиться на визнання російської окупації, обмеження ЗСУ чи вето на свій зовнішньополітичний курс. Під час IV Парламентського саміту Кримської платформи він наголосив, що мир має поважати суверенітет і гідність України.

Читайте також:

Про персону: Юрій Ушаков

Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика.

У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

