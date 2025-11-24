Донька Брюса Вілліса зробила важке зізнання про його хворобу

Румер Вілліс розкрила свій єдиний спосіб контактувати з батьком.

Брюс Вілліс хвороба - Румер Вілліс розповіла, як почувається актор / колаж: Главред, фото: instagram.com/rumerwillis

Коротко:

Брюс Вілліс хворий на деменцію

Румер Вілліс розповіла про стан батька

У 2023 році американському акторові Брюсу Віллісу діагностували лобно-скроневу деменцію. Він залишив свою кар'єру в кіно, а віднедавна живе в окремому від своєї сім'ї будинку - для його спокою та отримання спеціалізованого догляду.

Хвороба Вілліса прогресує, але його близькі користуються кожною можливістю, щоб провести з ним час. Про самопочуття Брюса розповіла його старша донька (від шлюбу з Демі Мур - прим. редактора) Румер у соціальних мережах. Так стало відомо, що Міцний Горішок дедалі рідше впізнає рідних, але "іскра" в ньому все ще жевріє.

"Я так ціную, що, коли я приходжу до нього і обіймаю його, незалежно від того, впізнає він мене чи ні, він може відчути любов, яку я йому дарую, і я можу відчути його любов у відповідь. Я все ще бачу в ньому іскру, і він може відчути любов, яку я йому дарую. Це дуже приємне відчуття. Я просто вдячна за те, що можу піти до нього з Луеттою (донька Румер і онука Брюса - прим. редактора), і ми можемо провести з ним час, і я можу відчути любов, яку він відчуває до мене, і що я можу любити його і бути з ним. Він почувається добре, як для людини, яка страждає на лобно-скроневу деменцію", - цитує Румер Вілліс видання Daily Mail. Донька актора також зазначила, що сильно за ним сумує.

Брюс Вілліс хвороба - Румер Вілліс розповіла, як почувається актор / фото: instagram.com/rumerwillis

Про персону: Брюс Вілліс Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

