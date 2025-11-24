Влупить 5-бальний шторм: Україну раптово атакує нова магнітна буря

Цей геомагнітний шторм може погіршити самопочуття людини.

Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

Україну накрила сильна магнітна буря. Вона може спровокувати погіршення самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

У попередні дні магнітна буря була на стабільно незначному рівні. Вона ослабла після затяжного геомагнітного шторму.

Однак 23 листопада потужність бурі різко зросла до п'яти балів. Сьогодні, 24 листопада, вона стала 4-бальною. Очікується, що 25 листопада потужність магнітної бурі знову посилиться.

Цього дня магнітна буря зросте до п'яти балів. На такому ж рівні вона протримається і 26 листопада.

Україну накриє неймовірно сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 8 спалахів класу С і В. Повідомляється, що 24 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 15%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 12 сонячних плям.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", - ідеться в повідомленні.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

