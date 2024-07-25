"З Путіним треба говорити тільки в суді": у Бундестазі зробили гучну заяву

Переговори мають вестися з наступником Володимира Путіна, впевнений Маркус Фабер.

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Маркус Фабер зробив заяву про переговори з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, Фото: Facebook/faber.marcus, скріншот

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу, член ліберальної Вільної демократичної партії Маркус Фабер заявив про те, що з диктатором Володимиром Путіним треба говорити, але тільки в Міжнародному кримінальному суді.

З такою заявою він виступив під час дебатів на телеканалі ZDF, відповідаючи на заяву опонента від Лівої партії про те, що будь-яка війна завжди закінчується за столом переговорів, повідомляє Bild.

"Він має рацію, з Путіним треба говорити, але тільки в Міжнародному кримінальному суді. Я думаю, що тоді ми повинні вести переговори про мир у Європі з його наступником. Не всі війни закінчуються переговорами. Бували війни, які закінчувалися, наприклад, поваленням диктатора. У вихідні я був на святкуванні 80-річчя змови проти Гітлера. Думаю, і в Росії багато людей, які незадоволені Путіним", - сказав глава оборонного комітету Бундестагу. відео дня

Водночас Фабер виступив із підтримкою розміщення в Німеччині нових американських ракет, оскільки "це посилить нашу безпеку, бо диктатор у Кремлі обирає найслабших, і якщо ми надійніше стримуватимемо його, то будемо в більшій безпеці".

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