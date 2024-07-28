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Путін погрожує США через розміщення ракет у Німеччині: видав цинічну заяву

Юлія Закрепа
28 липня 2024, 15:29
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Путін заявив, що розробка низки ударних систем середньої та меншої дальності перебуває на фінальній стадії.
Путін погрожує США через розміщення ракет у Німеччині: видав цинічну заяву
Путін погрожує США / колаж: Главред, фото: ОП, скріншот: відео

Російський диктатор Володимир Путін погрожує США через плани розмістити на території Німеччини американські ракети дальнього радіусу дії. Москва обіцяє "дзеркальні заходи".

Путін заявив, що в зоні досяжності американських ракет, які можуть бути розміщені у Німеччині, будуть важливі російські об'єкти державного та військового управління, а час підльоту ракет, "які у перспективі можуть бути оснащені і ядерними боєголовками", становитиме близько 10 хвилин.

"У випадку реалізації Сполученими Штатами Америки подібних планів будемо вважати себе вільними від раніше взятого одностороннього мораторію про розгортання ударних засобів середньої і меншої дальності, включаючи підвищення можливостей берегових військ нашого військово-морського флоту", - сказав диктатор.

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Крім того, він стверджує, що розробка низки ударних систем середньої та меншої дальності перебуває на фінальній стадії.

"Вживатимемо дзеркальні заходи щодо розгортання таких систем з урахуванням дій США та їх сателітів у Європі та інших регіонах світу", - заявив Путін.

"Мирний" план Путіна і реакція Заходу

Російський диктатор Путін на тлі першого дня Саміту миру у Швейцарії висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які РФ не окупувала, і відмовитися від членства в НАТО. І лище в такому разі Москва нібито подумає, щоб сісти за стіл переговорів.

При цьому не зовсім зрозумілим залишається і те, з ким Кремль має вести ці самі переговори, оскільки Москва наполягає на "нелегітимності" Зеленського.

Канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції.

Радник американського президента Джейк Салліван сказав, що "мирні пропозиції" Путіна, зроблені на тлі першого дня Саміту миру, суперечать не тільки статуту ООН, а й здоровому глузду. Під час другого пленарного засідання Салліван наголосив на неприпустимості реалізації висунутих Росією вимог.

Італійський прем'єр Джорджа Мелоні також відреагувала на "пропозиції" Путіна про нібито завершення війни. Її слова були вельми жорсткими і стосувалися не лише Путіна, а й позиції всього Кремля.

"Мир в Україні не означає, що Україна має здатися. Це так не буде", - наголосила Мелоні.

За її словами, треба розвіяти наративи путінської пропаганди і "змусити Росію здатися".

Нагадаємо, що РФ поскаржилась на підготовку Україною "таємної операції". Країна-агресорка Росія поскаржилася США на нібито підготовку Україною "таємної операції". Вашингтон попросив Київ не робити цього. Про це повідомляє The New York Times.

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