Росіяни зменшили темпи просування: що насправді відбувається у Покровську

Російські окупанти знизили темпи просування на Покровську напрямку. Це змусили їх зробити українські захисники. Про це заявив український військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман".
Українські оператори дронів знищують майже 90% штурмових груп окупантів. Нині у Покровську понад 500 російських окупантів.
"Вони хоч і не діють злагоджено, подекуди штурмуючи свої позиції, проте мають досить широкий вогневий сектор в місті та позиції операторів БПЛА, які досить болісно рубають нашу логістику", - наголосив Бунятов.
Російські окупаційні сили регулярно намагаються проникнути в Покровськ, використовуючи різні маршрути і точки прихованого зосередження. Про це повідомив Максим Бакулін, начальник відділення комунікацій 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1-го корпусу НГУ "Азов".
За його словами, армія країни-агресора почала задіювати важку техніку та спеціальні транспортні машини, щоб перекидати свої підрозділи в тилові райони, звідки вони потім розосереджуються по різних частинах міста.
Раніше повідомлялося про те, що біля Покровська окупанти влаштовують "сафарі" на людей. Загарбники продовжують своє так зване "сафарі" на людей - атакують FPV-дронами.
Нагадаємо, представник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук заявляв, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.
Як повідомляв Главред, старший сержант Рон (розвідка 42-ї бригади) повідомив, що на Покровському напрямку росіяни зосередили близько 170 тис. особового складу. Окупанти діють малими групами, намагаючись загнати місто в тактичне кільце.
Про персону: Станіслав Бунятов
Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення".
У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.
