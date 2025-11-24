Росіяни зменшили темпи просування: що насправді відбувається у Покровську

Українські оператори дронів атаками знищують штурмові групи російських окупантів.

https://glavred.net/front/rossiyane-sbavili-tempy-prodvizheniya-chto-na-samom-dele-proishodit-v-pokrovske-10718450.html Посилання скопійоване

Росіяни знизили темпи просування у Покровську / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що відомо:

РФ намагається захопити Покровськ

У Покровську перебуває понад 500 окупантів

Українські оператори дронів відбивають ворожі штурми

Російські окупанти знизили темпи просування на Покровську напрямку. Це змусили їх зробити українські захисники. Про це заявив український військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Українські оператори дронів знищують майже 90% штурмових груп окупантів. Нині у Покровську понад 500 російських окупантів.

відео дня

"Вони хоч і не діють злагоджено, подекуди штурмуючи свої позиції, проте мають досить широкий вогневий сектор в місті та позиції операторів БПЛА, які досить болісно рубають нашу логістику", - наголосив Бунятов.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Що відбувається в Покровську: дані військових

Російські окупаційні сили регулярно намагаються проникнути в Покровськ, використовуючи різні маршрути і точки прихованого зосередження. Про це повідомив Максим Бакулін, начальник відділення комунікацій 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1-го корпусу НГУ "Азов".

За його словами, армія країни-агресора почала задіювати важку техніку та спеціальні транспортні машини, щоб перекидати свої підрозділи в тилові райони, звідки вони потім розосереджуються по різних частинах міста.

Ситуація в Покровську - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що біля Покровська окупанти влаштовують "сафарі" на людей. Загарбники продовжують своє так зване "сафарі" на людей - атакують FPV-дронами.

Нагадаємо, представник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук заявляв, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Як повідомляв Главред, старший сержант Рон (розвідка 42-ї бригади) повідомив, що на Покровському напрямку росіяни зосередили близько 170 тис. особового складу. Окупанти діють малими групами, намагаючись загнати місто в тактичне кільце.

Читайте також:

Про персону: Станіслав Бунятов Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред