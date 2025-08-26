'Мільйони, а в перспективі й мільярди': Трамп зізнався, як США заробляють на Україні

Президент США заявив, що Вашингтон більше не фінансує військову допомогу Україні.

https://glavred.net/war/milliony-a-v-perspektive-i-milliardy-tramp-priznalsya-kak-ssha-zarabatyvayut-na-ukraine-10692947.html Посилання скопійоване

США переходять від фінансування України до продажу зброї союзникам / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Трампа:

США більше не фінансують військову допомогу Україні

Вашингтон заробляє на продажі зброї країнам НАТО

Заводи у США подвоюють виробництво зброї

США більше не виділяють фінансування на пряму військову допомогу Україні. Натомість Вашингтон робить ставку на продаж зброї та військової техніки союзникам по НАТО. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час засідання кабінету міністрів у Білому домі.

"Ми більше не залучені до фінансування України, але ми намагаємося зупинити війну та вбивства. Ми продаємо ракети й військову техніку союзникам по НАТО - на мільйони, а в перспективі й мільярди доларів", - сказав Трамп. відео дня

Він пояснив, що головний фінансовий тягар тепер несуть європейські партнери, а США зосередилися на виробництві та реалізації власної військової продукції. Трамп наголосив, що союзники віддають перевагу саме американським системам озброєнь, оскільки вони вважаються найякіснішими та найефективнішими у світі.

"Ми намагаємося отримати для них якомога більше. Вони хочуть американський продукт. Американська військова продукція є найкращою у світі. У них є багато варіантів, але саме її вони хочуть отримати. Тому заводи подвоюють і потроюють виробництво, де вони виготовляють Patriot та інше, можна сказати, оборонне та наступальне озброєння", - додав президент США.

Хто переконав Трампа змінити позицію щодо України

Міністр закордонних справ Йоханн Вадефуль заявив,що саме ініціатива Мерца стала вирішальною у тому, що Трамп погодився продовжити військову підтримку України. Канцлер від початку чітко артикулював свою позицію та виступав за беззастережну допомогу Києву.

За словами Вадефуля, Мерц не лише проводив переговори з Трампом у Білому домі та під час саміту G7, але й неодноразово телефонував йому особисто. У цих розмовах канцлер наголошував: "Зараз Сполучені Штати як ніколи потрібні світов".

Допомога Україні - новини за темою

Нагадаємо, 24 липня США погодили два пакети військової допомоги Україні на понад 330 млн доларів. Перший на 180 млн дол. - для посилення ППО, а другий на 150 млн дол. - для ремонту та модернізації самохідних гаубиць M109, включно з навчанням і логістичною підтримкою.

Також 1 серпня Сенат США з питань асигнувань затвердив оборонний бюджет на наступний рік у розмірі 852 млрд доларів, де передбачено близько 1 млрд для підтримки України, попри прохання адміністрації Дональда Трампа виключити ці витрати. З них 800 млн доларів підуть на Ініціативу з безпеки України (USAI), а ще 225 млн - на безпеку Балтії.

Як повідомляв Главред, 4 серпня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про новий пакет допомоги Україні на €500 млн. До нього увійдуть американські озброєння, зокрема ракети та комплектуючі для систем Patriot.

Читайте також:

Про джерело: Білий дім Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред