Зустріч Зеленського з Путіним: нардеп назвав дуже короткі терміни

Марія Николишин
20 серпня 2025, 14:30
Зеленський може говорити з Путіним про збереження поточної лінії бойових дій.
Коли може відбутися зустріч Зеленського та Путіна / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви нардепа:

  • Закінчити війну без зустрічі Зеленського з Путіним неможливо
  • Зустріч буде не в Москві, а на території якоїсь нейтральної держави
  • Вона може відбутись вже до кінця місяця

Закінчити війну в Україні без прямої зустрічі президента Володимира Зеленського з диктатором Володимиром Путіним - неможливо. Про це заявив народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі Radio NV.

"Ми також з вами реалісти і бачимо, як змінюється міжнародна реакція на війну. І як наші партнери розуміють, що необхідно зупинити вбивства. Тому тут має бути оцінка тих пріоритетів, які на даному політичному етапі розвитку війни є найбільш доречними… Ця зустріч є неминучою, як би ми не оцінювали злочинність та теоретичність режиму РФ", - наголосив він.

Він також додав, що Україні не потрібно скасовувати рішення Зеленського на заборону прямих перемовин між Україною та РФ.

"Думаю, що скасовувати указ буде неправильно. У цьому випадку він президент і діє відповідно до Конституції України. Тому указ президента, навіть якщо він мав емоційно-психологічне забарвлення на той момент - я думаю, це не є перешкодою для зустрічі між президентом України та Путіним", - каже Веніславський.

На його думку, Росія змінює свою риторику. Адже Путін неодноразово заявляв, що не може зустрічатися із Зеленським, який нібито є "нелегітимним". Але наразі вони від неї відійшли.

"Я переконаний, що зустріч буде не в Москві. А на території якоїсь нейтральної держави, яка не підтримує РФ у її війні. Зустріч буде. Але де вона буде - це визначиться найближчим часом. Я думаю, вона відбудеться у дуже короткостроковій перспективі. Я переконаний, вона відбудеться до кінця місяця", - підкреслив нардеп.

Що можуть обговорювати Зеленський і Путін

Веніславський припустив, що одним з ключових аспектів переговорів буде зміна послідовності тих дій, які пропонує Путін.

"Путін пропонує одразу переходити до підготовки мирної угоди, без режиму припинення вогню. Дуже складно вести перемовини, доки йдуть активні бойові дії. Це створює додаткові проблеми щодо формулювання тих позицій, які мають бути закріплені в цій угоді. Я думаю, що ключове те, про що вже було озвучено - жодних територіальних поступок українських військ зі своїх територій бути не може. І це ключове для нас", - вважає він.

За його словами, мова може йти про збереження поточної лінії бойових дій як певної лінії розмежування.

Крім того, нардеп зазначив, що після відведення військ від лінії боєзіткнення сторони вже зможуть обговорити статус територій, а також інші вимоги, які ставить Путін.

Чи погодиться Путін на зустріч із Зеленським

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов заявив, що російський диктатор Володимир Путін неодноразово підкреслював, що не хоче зустрічатися із Зеленським, вважаючи його "нелегітимним" президентом.

За його словами, Путіну буде неприємно зустрічатися із Зеленським, але ситуація зміниться, якщо на зустрічі буде присутній і президент США Дональд Трамп.

"Раніше Путін побоювався, що глобальний альянс підтримки України зможе тиснути на нього або дати Зеленському можливість впливати на переговори. Якщо ж у цій зустрічі бере участь Трамп, який фактично виступає посередником і не чинить тиску, то Зеленський на такій зустрічі не зможе впливати на Путіна", - наголосив він.

Переговори про закінчення війни - що відомо

Як повідомляв Главред, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що Росія нібито не відмовляється ні від двосторонніх, ні від тристоронніх зустрічей щодо "українського врегулювання", однак вимагає "поваги до безпеки Росії" і "прав росіян в Україні.

Видання CNN писало, що Путін не готовий до прямих переговорів із Зеленським, ні зараз, ні в майбутньому. Зазначається, що для Кремля зустріч із Зеленським означала б визнання українського президента як легітимного лідера країни, яку російська пропаганда роками зображує "маріонеткою Заходу".

Водночас, президент України Володимир Зеленський раніше висловив готовність до обговорення територіальних питань, однак підкреслив, що робити це потрібно безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також:

Про персону: Федір Веніславський

Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

