Путін запустив прецедент, армії РФ можуть поїхати на розбірки додому - експерт

Коли закінчиться війна проти України, в країні-агресорі Російській Федераціїї розпочнеться вольниця, і тоді мало нікому не здасться, вважає Марат Гельман.

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Регіональні армії лояльні не тільки Путіну, але і владі у регіонах - Гельман / Колаж: Главред, фото: Facebook М. Гельмана, скріншот YouTube

Глава Кремля Володимир Путін допустив небезпечний прецедент, коли довірив губернаторам проводити мобілізацію і формувати у країні-агресорі Росії регіональні армії. Такі підрозділи можуть знятися з фронту війни проти України і поїхати додому для вирішення завдань. Коли закінчиться війна, в РФ почнеться вольниця, і тоді мало нікому не буде. Про це заявив російський політтехнолог, публіцист Марат Гельман.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Путін допустив небезпечний прецедент, коли дозволив губернаторам проводити мобілізацію і формувати регіональні армії. Підрозділи лояльні не тільки главі Кремля, але і своїм регіонам.

"Путін схвалив небезпечний прецедент. Ще під час епідемії коронавірусної інфекції він переніс відповідальність за профілактичні заходи на регіони, а тепер доручив губернаторам проведення мобілізації. У Радянській армії забороняли тримати військові частини, в яких люди були з одного міста, щоб не було земляцтв. У Росії ж з'явилися регіональні армії з подвійною лояльністю. Вони лояльні не тільки Путіну під час війни з Україною, але і своєму регіону на випадок міжусобиць", - зазначив Гельман.

За його словами, подібні підрозділи можуть відправитися з України додому, щоб вирішувати там свої завдання.

"І легко можна уявити ситуацію, коли такий полк разом зі зброєю вийде із зони бойових дій і відправиться до себе у регіон для розв'язання будь-яких завдань", - вважає експерт.

Також він додав, що після завершення війни російське населення зіткнеться з беззаконням і безмежною владою таких людей зі зброєю. Новій Росії доведеться з усім цим розбиратися.

"Навіть думати не хочеться про те, що коли закінчиться війна, почнеться вся ця вольниця, і тоді мало не здасться. Будуть важкі випробування для людей, які живуть у цих регіонах. Вони зіткнуться з абсолютним беззаконням і безмежною владою людини вже навіть не з рушницею, а з яким-небудь ППО або літаком. Все це чекає попереду. Зараз головне, щоб Росія зазнала поразки у війні з Україною, тому ми сприймаємо деструктивні сигнали у Росії лише зі знаком плюс. Бунт Пригожина для Росії жахливий, але ми говоримо, що це добре, оскільки послаблює Путіна. Сподіваюся, деструктивний потенціал приватних армій на початку зіграє позитивну роль, проте потім з цим усім доведеться розбиратися", - підкреслив Марат Гельман.

Дивіться відео, в якому Марат Гельман назвав сценарії бунту в Росії:

Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Бунт у Росії

Директор аналітичного центру Третій сектор, політолог Андрій Золотарьов вважає, що розпад Росії можливий тільки в разі палацового перевороту, який переросте у смуту. На його думку, за такого сценарію осередком сепаратизму можуть стати чотири регіони – Татарстан, Дагестан, Чечня та Інгушетія.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Путін у Росії настільки слабкий, що він вже не здатен захистити від своїх бойовиків навіть російські регіони. На думку Зеленського, не треба дивуватися, якщо ті ж Кадиров або Пригожин зайдуть до Кремля.

Політтехнолог Марат Гельман зробив прогноз про те, що режим Володимира Путіна в Росії впаде після повернення ЗСУ Кримського півострова. В такому випадку російський правлячий клас влаштує бунт вже на початку вересня.

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