Крах веж Кремля: експерт назвав 4 регіони, які можуть піти на бунт у РФ

Запуск сценарію розпаду Росії залежить від того, чи зважиться Захід дотискати країну-агресора і посилювати її ізоляцію, вважає політолог Андрій Золотарьов.

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Спалахи сепаратизму в Росії можуть статися тільки в разі палацового перевороту, який буде смутою - Золотарьов / Колаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Реалізація сценарію розпаду Росії залежить від готовності Заходу дотискати питання її існування та міжнародної ізоляції. Поки що для Москви повністю кисень не перекрили, а можливості для бунту мінімальні. Однак у разі палацового перевороту, який може перейти в смуту, реальні поштовхи сепаратизму можуть проявитися у Татарстані, Дагестані, Чечні та Інгушетії. Про це заявив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що розпад Росії залежить від позиції Заходу. Можливості бунту всередині країни мінімальні, оскільки ФСБ тримає контроль над ситуацією.

"Тут потрібно озирнутися на позицію наших партнерів, тому що саме вони можуть дотискати це питання, посилюючи ізоляцію Росії і закриваючи для неї можливості заробляти на зовнішніх ринках. Адже повністю кисень Росії не перекрили. Там мінімальні можливості бунту (враховуючи силовий апарат і те, наскільки щільно суспільне життя контролюється ФСБ) і революції внаслідок того, що якісь регіони почнуть бунтувати", - зазначив Золотарьов.

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За його словами, в такій ситуації малоймовірно, що будь-які регіони самостійно піднімуться проти федерального центру.

"У Росії не викликав протестів той факт, що ПВК Вагнер фінансувався більше, ніж деякі регіони. Якщо Москва, Пітер, Єкатеринбург – це один рівень життя, в більш простих містах типу Воронежа, Ростова, Краснодара – інший рівень, а є і зовсім далека глибинка начебто Сибіру і Далекого Сходу. Це абсолютно різні соціальні виміри. І в те, що там щось повстане, підніметься і відколеться, я мало вірю", - додав експерт.

Втім, він припустив сценарій, за якого в Росії відбудеться смута, в результаті чого Татарстан, Дагестан, Чечня і Інгушетія можуть стати точками спалаху сепаратизму.

"Але якщо палацовий переворот у Росії переросте в смуту, тоді Кавказ буде найбільш ймовірною точкою ризику для цілісності Російської Федерації. У Татарстані, Дагестані, Чечні та Інгушетії реально можуть проявитися сепаратистські тенденції в разі, якщо почнуть сипатися вежі Кремля", - підкреслив Андрій Золотарьов.

Розпад Росії

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше казав, що глава Кремля Володимир Путін вже запустив розпад країни-окупанта Росії. За його словами, Росія в перспективі повинна стати менш впливовою і державою з меншою територією.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що результати розв'язаної Росією війни проти України та внутрішньополітичні процеси в РФ призведуть до того, що Сибір, Кубань і Кавказ вийдуть зі складу російської держави. На думку Данілова, все відбудеться демократичним шляхом і без зовнішнього впливу.

Військовий експерт Роман Світан припустив, що у Росії з'являться 5 нових республік - Курська, Брянська, Воронезька, Ростовська і Кубанська. На його думку, здоровий сепаратизм в РФ призведе до розвалу країни.

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