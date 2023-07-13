Золотарьов розповів, чому Путін миттю драпонув із Москви під час бунту Пригожина

За офіційною версією, під час бунту Пригожина Путін перебував на яхті одного з олігархів.

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Золотарьов розповів, чому Путін драпонув із Москви під час бунту Пригожина / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін під час заколоту ватажка групи "Вагнер" Євгена Пригожина був мішенню №1, а тому він вирішив залишити Москву ще до того, як вагнерівці наблизилися до міста. Така поведінка глави Кремля свідчить про сильний страх за власне життя. Про це під час чату на Главреді розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Як зазначив Золотарьов, за офіційною версією, Путін перебував на яхті одного з олігархів, але з якихось причин його транспондер був вимкнений. Однак таке пояснення не заспокоює експерта, який вважає, що ця паніка і втеча політичної та бізнес-верхівки країни-агресорки Росії свідчить про їхню слабість та відсутність волі.

"Весь цей великий драп у суботу показав, що у політичного і бізнес-бомонду Російської Федерації немає сталевих яєць, побігли, як миленькі. Мабуть, побоювалися заколоту військових частин і того, що до вагнерівців приєднаються військові, які, м'яко кажучи, теж не люблять Шойгу і Герасимова. Можливо, цим і пояснювалося те, що військові не поспішали вплутуватися в конфлікт і захищати легітимну владу в Кремлі", - підкреслив політолог.

За його словами, столиця в таких халепах перетворюється на пастку для політичної верхівки. І охорона Путіна цілком розуміла, що якщо це заколот, а перші години вказували на те, що так і є, то президент у цій ситуації стає мішенню №1.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Військовий заколот Пригожина в РФ

23 червня ватажок ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

Проте вже 24 червня увечері стало відомо про те, що Олександр Лукашенко під час переговорів з Пригожиним умовив його припинити наступ на Москву.

Пізніше стало відомо, що раніше відкриту кримінальну справу проти Пригожина в РФ пообіцяли закрити, а сам ватажок найманців мав "піти в Білорусь".

Через добу повної тиші ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав виправдовувати свої провальні спроби. Він різко почав говорити про те, що нібито "не планував" скидати і захоплювати владу в Росії. За 200 км до Москви він зупинив "вагнерівців" нібито "щоб не проливати російську кров".

Як зазначив глава української розвідки Кирило Буданов, Пригожин зупинив свій наступ в 200 км від Москви тому, що не хотів привести до розвалу РФ. Він додав, що Пригожина переконали щодо того, що цей заколот може буквально "розірвати" Росію. Зробити йому це не дозволили нібито "патріотичні погляди".

Дивіться чат з Андрієм Золотарьовим спеціально для Главреда:

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