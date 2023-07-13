УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Золотарьов розповів, чому Путін миттю драпонув із Москви під час бунту Пригожина

Аліна Дембіцька
13 липня 2023, 03:00
43
За офіційною версією, під час бунту Пригожина Путін перебував на яхті одного з олігархів.
Золотарьов розповів, чому Путін миттю драпонув із Москви під час бунту Пригожина
Золотарьов розповів, чому Путін драпонув із Москви під час бунту Пригожина / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін під час заколоту ватажка групи "Вагнер" Євгена Пригожина був мішенню №1, а тому він вирішив залишити Москву ще до того, як вагнерівці наблизилися до міста. Така поведінка глави Кремля свідчить про сильний страх за власне життя. Про це під час чату на Главреді розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Як зазначив Золотарьов, за офіційною версією, Путін перебував на яхті одного з олігархів, але з якихось причин його транспондер був вимкнений. Однак таке пояснення не заспокоює експерта, який вважає, що ця паніка і втеча політичної та бізнес-верхівки країни-агресорки Росії свідчить про їхню слабість та відсутність волі.

"Весь цей великий драп у суботу показав, що у політичного і бізнес-бомонду Російської Федерації немає сталевих яєць, побігли, як миленькі. Мабуть, побоювалися заколоту військових частин і того, що до вагнерівців приєднаються військові, які, м'яко кажучи, теж не люблять Шойгу і Герасимова. Можливо, цим і пояснювалося те, що військові не поспішали вплутуватися в конфлікт і захищати легітимну владу в Кремлі", - підкреслив політолог.

За його словами, столиця в таких халепах перетворюється на пастку для політичної верхівки. І охорона Путіна цілком розуміла, що якщо це заколот, а перші години вказували на те, що так і є, то президент у цій ситуації стає мішенню №1.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Військовий заколот Пригожина в РФ

23 червня ватажок ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

Проте вже 24 червня увечері стало відомо про те, що Олександр Лукашенко під час переговорів з Пригожиним умовив його припинити наступ на Москву.

Пізніше стало відомо, що раніше відкриту кримінальну справу проти Пригожина в РФ пообіцяли закрити, а сам ватажок найманців мав "піти в Білорусь".

Через добу повної тиші ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав виправдовувати свої провальні спроби. Він різко почав говорити про те, що нібито "не планував" скидати і захоплювати владу в Росії. За 200 км до Москви він зупинив "вагнерівців" нібито "щоб не проливати російську кров".

Як зазначив глава української розвідки Кирило Буданов, Пригожин зупинив свій наступ в 200 км від Москви тому, що не хотів привести до розвалу РФ. Він додав, що Пригожина переконали щодо того, що цей заколот може буквально "розірвати" Росію. Зробити йому це не дозволили нібито "патріотичні погляди".

Дивіться чат з Андрієм Золотарьовим спеціально для Главреда:

Вас може зацікавити:

Євген Пригожин війна Росії та України війна в Росії
Реклама

Головне за день

"Це держава в державі": Золотарьов сказав, хто може влаштувати переворот в РФ

"Це держава в державі": Золотарьов сказав, хто може влаштувати переворот в РФ

01:35 Світ
"Диктатор не буде нам диктувати": Путін помилився з війною в Україні - Байден

"Диктатор не буде нам диктувати": Путін помилився з війною в Україні - Байден

21:57 Світ
"Можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто": Зеленський поставив на місце Воллеса

"Можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто": Зеленський поставив на місце Воллеса

19:42 Україна
Всі головні новини

Останні новини

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 13 липня

03:40

Політолог спрознозував, кому Путін може передати владу

03:00

Золотарьов розповів, чому Путін миттю драпонув із Москви під час бунту ПригожинаВідео

02:35

Що відбувається між принцом Гаррі та Меган Маркл - друг сім'ї розповів правду

02:05

Перегрів двигуна в спеку: хитрий лайфхак допоможе не угробити движок

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

01:35

"Це держава в державі": Золотарьов сказав, хто може влаштувати переворот в РФВідео

00:36

Хрест батька, який поховав дитину: український телеведучий розповів про вбивство дочки

12 липня, середа
23:50

"Любіть ворогів ваших, моліться за них": скандальний Ломаченко зашкварився в Instagram

22:50

Суровікіна затримали через заколот Пригожина: у Мережі розповіли нову версію

Реклама
22:46

"Це хороші новини для України": Воллес порівняв Шойгу та Герасимова з дуетом коміків

22:20

Навіщо 14 липня потрібно економити гроші: прикмети і що не можна робити

21:57

"Диктатор не буде нам диктувати": Путін помилився з війною в Україні - Байден

21:55

Блогер-скандаліст розповів, чому Гайтана пішла зі сцени

21:46

"Саміт НАТО став поразкою для Путіна": прем'єр Португалії підтримав Україну

21:23

Зеленський відповів на слова президента Чехії про "вікно можливостей" ЗСУ до кінця року

21:12

Нікому нічого не обіцяв: Ердоган розповів, як повернулися командири Азова в Україну

21:03

Ветеринар назвав п’ять ознак того, що ваша собака справді вам довіряєВідео

20:13

"Воля або смерть": 1+1 покаже документалку про воїнів Східного фронту

19:44

Авраменко розповів, як правильно назвати "ссилку" українською мовоюВідео

19:42

"Можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто": Зеленський поставив на місце ВоллесаВідео

Реклама
19:42

Віталій Козловський показав, в яких умовах проходить військові навчання

19:33

Чи є в українській мові слова "творог", "копчик" і "брюки": Авраменко дав відповідь

19:20

Чому ми не маємо права ображатися на НАТОПогляд

19:14

Підсумки саміту НАТО: Зеленський розповів, яку перемогу везе в УкраїнуВідео

19:03

Соліст "ТіК" показав красиві і романтичні фото на честь річниці весілля

18:49

Нарешті стане краще: трьом знакам зодіаку пощастить з грошима в серпні

18:39

Новий рецепт, який з'їдається відразу з пакетом: унікальні овочі по-корейськи за 15 хвилинВідео

18:24

Старі рвані колготки - скарб: що з них роблять

18:16

Кабмін поміняв правила допомоги переселенцям: хто залишиться без грошей

18:12

"Погані новини для вас, пане Зеленський": Байден розпочав зустріч з президентом УкраїниВідео

17:50

Дружина холостяка Макацарії вперше показала новонародженого сина

17:23

Знижка у розмірі 100%: хто з українців може отримати пільги на комуналку та паливо

17:21

Країни G7 погодили декларацію про гарантії безпеки для України - Єрмак

17:21

У НАТО назвали сценарій, коли Україну не приймуть в Альянс

17:11

Україну поб'є градом: синоптики попередили про нові зливи

17:08

Як почуватиметься людина, яка щодня їсть курку: наслідки

16:54

Українці мало економлять світло: в "Укренерго" розповіли, чи будуть відключення

16:36

"Знаєте, ми не Amazon": топ-чиновник з Лондона Воллес несподівано пройшовся по Україні

16:28

"Два ідіоти не можуть домовитися": українська діджей обгадила матом саміт НАТО і українського президента

16:26

Як можна використовувати недопите вино: 3 дивовижні способи врятують напій

Реклама
16:11

"Ми потребуємо гарантій": Зеленський зробив першу заяву після Ради НАТО-УкраїнаВідео

16:09

Чи можна варити вишневе варення з кісточками: несподівана відповідь здивує наповал

16:08

"Ледве ходив і не дихав": Дантес розповів, що довело його до лікарні

15:21

"Путіна вже відкачують": Зеленського зустріли як героя на Раді Україна-НАТО

15:17

Потрібна лише хвилина: хімік Репіч показав, як прискорити дозрівання авокадоВідео

15:15

Німеччина вийде з договору з Польщею про ремонт танків Leopard - Handelsblatt

15:13

Мікрохвильовка на кухні: як краще розмістити незамінний девайс

15:06

Україна може отримати перші F-16 у березні 2024 року - Кулеба

14:52

Розкрито подробиці заповіту Мадонни - хто отримає гроші

14:51

У РФ "колосальні втрати": ЗСУ потужно пішли вперед на Бердянському напрямку

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти